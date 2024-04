GP Cina, Alonso: “Vettura migliorata. Vediamo domani”

GP Cina, Fernando Alonso è terzo al termine delle qualifiche, alle spalle delle Red Bull

Al termine delle qualifiche del GP Cina, Fernando Alonso conquista il terzo posto e sulla griglia di partenza partirà dalla seconda fila, alle spalle delle due Red Bull di Max Verstappen e di Sergio Perez.

Il risultato ottenuto anche in quest’occasione, sembra confermare la prestazione vista anche nella Sprint Qualifying Shootout, grazie al pacchetto evoluto portato in Giappone, che forse sta iniziando a dare i suoi frutti. Ma il gap con la RB20 è ancora lontano, di quasi mezzo secondo. Tuttavia, sappiamo che Fernando Alonso non è uno che si fa intimorire facilmente e di sicuro riuscirà a tirare fuori il massimo dalla vettura e dal suo talento, per tentare l’assalto o comunque avvicinarsi alle rivali durante la gara.

Fernando: “Contento del team”

“Non so quanto sono lontano da Checo [Perez]. Poi ho avuto un problema nell’ultimo giro dalla prima curva alla due, tanto da chiedermi se abortire o andare avanti. Ma ho perso due decimi in due curve. Alla fine non abbiamo mollato, e spinto nel corso di tutto il giro ottenendo un bel tempo.”

“Credo che la macchina sia migliorata rispetto a questa mattina, abbiamo fatto qualche modifica d’assetto. Vediamo se domani riusciremo a traslarlo in un buon bottino di punti,” le prime parole di Fernando Alonso al termine delle qualifiche del GP Cina 2024.

Sul parco chiuso, che in occasione della Sprint weekend viene aperta e chiusa, tra la Sprint Qualifying e le Qualifiche tradizionali, Alonso ha così commentato: “Credo che la situazione sia uguale per tutti. Non si può cambiare totalmente la vettura. Piuttosto puoi effettuare quelle piccole modifiche di assetto, per risolvere dei problemi di bilanciamento. Altre volte cercando di indovinare pensando alla gara di domani. Un po’ come se facessi il lancio della monetina”.

“Credo che domani pomeriggio, avremo una risposta. Sono estremamente felice, e fiero del team. Non stiamo mollando. Non stiamo ancora nella posizione che vogliamo, ma stiamo continuando a spingere,” ha proseguito lo spagnolo.

In conclusione un commento sul ritorno del GP Cina, dove Fernando Alonso in passato ha corso e vinto. Tanto da avere anche moltissimi tifosi, che in questi giorni sono arrivati numerosi ad acclamarlo: “Sì è incredibile. Onestamente, è una delle migliori gare dell’anno grazie ai fans che sono molto entusiasti dello sport in generale. Danno tanto sostegno a ogni pilota e a ogni team”.