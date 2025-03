GP Cina, Norris: “La monoposto è veloce, eppure…”

La McLaren torna al vertice nelle qualifiche del GP di Cina, rispettivamente con Piastri in prima posizione e Norris in terza

Dopo un’alba rossa, la McLaren torna a dominare le qualifiche per il GP di Cina, con Oscar Piastri in prima posizione e Lando Norris in terza. Tra i due, una sorprendente Mercedes con George Russell in seconda posizione. Il team di Woking sembrava aver perso la forma smagliante mostrata in Australia, a beneficio del team di Maranello, invece durante le qualifiche sembra che si siano ristabiliti gli equilibri.

Gli errori da parte di Lando Norris non sono mancanti, ma in casa McLaren si è ancora alla ricerca della quadra perfetta. La delusione per la sfumata pole è palpabile da parte del britannico, che a riguardo ha affermato: “Sono sempre deluso quando non sono in pole, ma Oscar oggi l’ha meritata. Ha fatto un ottimo lavoro per tutto il weekend e sono felice per lui. Inoltre è la sua prima pole in Formula 1 ed è sempre bello”.

Nonostante gli errori, va trovata la giusta quadra

“La monoposto mi ha dato delle buone sensazioni oggi, mi sono sentito più a mio agio rispetto a ieri. Questo è senz’altro un passo nella giusta direzione, perché sia ieri che stamattina ho riscontrato non poche difficoltà. Nonostante la velocità mostrata, la monoposto è difficile da guidare e da portare al limite, senza commettere errori. Quando riusciamo a sfruttarne il potenziale al meglio, la velocità mostrata è impressionante, eppure dobbiamo ancora trovare la giusta quadra. Oggi comunque ho commesso degli errori io e questo è il mio cruccio in questo weekend” ha così proseguito.

La Sprint Race non è andata come ci si aspettava in casa McLaren, perciò si è reso necessario effettuare dei cambiamenti, che potrebbero portare i risultati sperati domani in gara. A tal proposito Norris ha concluso dichiarando: “Abbiamo effettuato diverse modifiche, che già in qualifica ci hanno portato dei miglioramenti, perciò speriamo che sia così anche in gara domani. Vedremo”.