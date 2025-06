GP Canada, Verstappen: “Speriamo in una gara solida”

Max Verstappen è secondo nelle qualifiche del GP Canada, sfiorando di poco la pole position, conquistata da George Russell. Domani in gara, sarà prima fila Mercedes e Red Bull

Max Verstappen ci ha creduto e ne era convinto, ma alla fine la pole position del GP Canada finisce nelle mani del rivale al volante della Mercedes, George Russell.

L’olandese era riuscito a concludere un ottimo giro, tanto da permettergli di gustarsi per pochissimo la pole position. Poi l’arrivo del pilota inglese che con un colpo di reni, e un fantastico 1’10”898 beffa il rivale. Domani sulla griglia di partenza troveremo per la prima volta in questa stagione una W16 sulla prima casella.

Nonostante la beffa, e la mancata pole, Max Verstappen non si è mostrato amareggiato. La Red Bull è apparsa competitiva, e di sicuro l’olandese sa di poter disporre di un ottimo passo gara. Dunque, sfida lanciata alla Mercedes di Russell e ai rivali della McLaren, i quali nonostante la deludente qualifica, in gara faranno il possibile per recuperare terreno e fare meglio del pilota della Red Bull. Il GP Canada storicamente, ha spesso regalato molte sorprese e colpi di scena.

Max: “Questa pista…una figata”

Le prime parole di Max Verstappen, al termine delle qualifiche del GP Canada: “Mi sono sentito molto bene in tutto il weekend. La macchina è entrata in una buona finestra, e questa posta è davvero una figata. È come guidare un grosso go-kart sui cordoli, poi sui lunghi rettilinei occorre essere efficienti”.

“Sono comunque contento delle qualifiche, la macchina ha funzionato piuttosto bene. Poi, la scelta sulle gomme da usare, ma alla fine abbiamo preso la giusta decisione“.

La prima, ma anche la seconda curva del tracciato di Montréal, sono storicamente note per essere una bella sfida, in particolare alla partenza con pressoché tutte le vetture, che si ritroveranno insieme in quel punto. Sarà importante uscirne bene, per poter procedere al meglio con la gara. Max Verstappen partirà dalla seconda casella, e chissà che cosa succederà alla partenza del GP Canada.

“Io in realtà sceglierei sempre il primo posto, perché si parte un pochino più avanti. Però va bene così, vedremo che cosa si può fare domani. Sono già contento per quanto fatto oggi, siamo in prima fila e speriamo di poter fare una gara solida domani,” ha aggiunto l’olandese, in conclusione.