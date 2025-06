GP Canada, qualifiche: Russell in pole davanti a Verstappen

© Mercedes F1 Team via X

GP Canada, qualifiche: Russell sorprende tutti e conquista la pole davanti a Verstappen e Piastri

Le qualifiche del GP del Canada si sono concluse con una grande sorpresa: George Russell ha conquistato la pole position sul tracciato intitolato a Gilles Villeneuve, replicando l’impresa centrata un anno fa. Il pilota britannico della Mercedes ha chiuso in vetta con un tempo eccezionale di 1:10.899, lasciando tutti a bocca aperta e confermando un feeling speciale con la pista di Montréal.

A nulla è servita la pressione esercitata da Max Verstappen, apparso molto competitivo per tutto il weekend. Il quattro volte campione del mondo della Red Bull ha chiuso in seconda posizione, staccato di soli 160 millesimi dal tempo di Russell, vedendosi sfuggire la pole quando sembrava già nelle sue mani. In terza posizione, a 221 millesimi, si è piazzato Oscar Piastri, migliore tra le McLaren e sempre molto efficace nelle qualifiche.

Splendido il quarto posto di Andrea Kimi Antonelli con l’altra Mercedes. Il giovane talento italiano ha fermato il cronometro a soli 492 millesimi dalla pole, dimostrando ancora una volta di meritare il posto nella categoria regina. Più indietro invece le Ferrari: Lewis Hamilton ha chiuso quinto (+0.627), mentre Charles Leclerc non è andato oltre l’ottava piazza, pagando un errore nella chicane 5-6 nel suo ultimo tentativo (gap di +0.783).

Sesto posto per Fernando Alonso con l’Aston Martin, settimo un deludente Lando Norris, molto atteso dopo le ultime ottime prestazioni. A completare la top ten ci sono Isack Hadjar (nono, +0.968) e Alexander Albon (decimo, +1.008).

The starting grid for the 2025 Canadian Grand Prix Russell and Verstappen on the front row #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/JdWtO1kyO8 — Formula 1 (@F1) June 14, 2025

Q1: bandiera rossa e sorprese inaspettate

Nella prima fase delle qualifiche del GP del Canada, i piloti hanno iniziato con calma, optando per stint lunghi. Tuttavia, a 5 minuti e mezzo dal termine, la sessione è stata interrotta dalla bandiera rossa per via di un distacco di carrozzeria dalla Williams di Albon. Dopo la ripresa, il miglior tempo è stato firmato da Lando Norris (1:11.826), seguito da Piastri, Hamilton e Leclerc. Tra gli eliminati: Carlos Sainz (Williams), Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Liam Lawson e Pierre Gasly.

Q2: Russell sorprende con le medie

In Q2 è Max Verstappen a far registrare il primo riferimento (1:11.638) con gomma media, ma nel secondo tentativo è George Russell a prendersi la scena, fermando il cronometro a 1:11.570, sempre con le medie. Seguono Norris a soli 29 millesimi, Leclerc a 56 e lo stesso Verstappen a 68. Eliminati in questa fase: Yuki Tsunoda, Franco Colapinto, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman ed Esteban Ocon.

Q3: Russell perfetto, Leclerc sbaglia tutto

Nel primo tentativo della Q3, Verstappen aveva segnato un solido 1:11.248, davanti a Piastri e Russell. Ma nel secondo giro lanciato è stato il pilota Mercedes a completare un giro perfetto, guadagnando la pole con 1:10.899. Tentativo abortito per Leclerc, autore del miglior primo settore, ma vittima di un errore che gli ha negato una posizione migliore.

La gara di domenica si preannuncia entusiasmante: George Russell scatterà davanti a tutti, ma Verstappen, Piastri, Antonelli e gli altri top driver sono pronti a dare battaglia su un circuito che spesso riserva colpi di scena.

Mattia Romano