FORMULA 1 LIVE – GP CANADA: la gara in diretta streaming

Tutto pronto dal circuito di Montréal per questa nona prova del mondiale di Formula 1 che sarà trasmessa in diretta live su F1world.

Il mondiale di Formula 1 fa tappa in Nordamerica sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve; un tracciato che i team e i piloti amano particolarmente. Lo spettacolare panorama che si snoda sul perimetro dell’isola di Notre Dame è caratterizzato da 14 curve di cui nove a destra e cinque a sinistra, è uno dei più difficili non solo per i piloti ma anche per le monoposto che saranno messe duramente sotto pressione sia a livello motoristico sia a livello di freni a causa di alcune staccate dure.

In pista è stato Max Verstappen a conquistare la sua 15° pole della carriera davanti ad un fantastico Fernando Alonso che ritrova la prima fila dopo 10 anni. Mentre Carlos Sainz agguanta la terza piazzola al fianco di Lewis Hamilton. Diciamo che il meteo ha stravolto la griglia di partenza e questo dovrebbe essere l’ingrediente per un Gran Premio entusiasmante visto anche il 13° piazzamento di Sergio Perez e la partenza dal fondo di Charles Leclerc.

E allora mettiamoci comodi e godiamoci questo nono appuntamento della stagione 2022 che inizierà alle ore 20:00.

Il Gran Premio del Canada sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD, ma se non volete perdervi nemmeno un minuto della diretta, lo staff di F1world seguirà la gara con voi in live streaming! Dalle ore 19.40 saremo assieme in diretta, per assistere assieme al via della nona gara del 2022.

FORMULA 1 LIVE, GP DEL CANADA SU F1WORLD: SEGUI LA GARA IN DIRETTA DA MONTRÉAL!