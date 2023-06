GP Canada, Verstappen: “Decisioni giuste al momento giusto”

È Max Verstappen che partirà dalla prima posizione della griglia di partenza del GP Canada

Il pilota olandese ha disputato, finora, un fine settimana perfetto. A scombinare le carte in tavola ci ha pensato la pioggia che è scesa copiosa a Montreal a partire dalla Q2. Quella del GP del Canada sarà una griglia di partenza atipica con Verstappen che scatterà al fianco di Nico Hulkenberg.

La pole position si è decisa proprio negli ultimi sette minuti. A causa di un incidente di Oscar Piastri, la Direzione Gara per motivi di sicurezza ha deciso di esporre bandiera rossa. Se Verstappen e Hulkenberg erano già passati sotto la bandiera a scacchi, quello alla quale è andata peggio è stato Fernando Alonso che così non ha potuto migliorare il suo giro.

“Mi piace guidare sul bagnato e credo che abbiamo preso le decisioni giuste al momento giusto e ad affermarlo sono i tempi che ci siamo portati a casa. Sul bagnato non puoi distrarti un attimo soprattutto perché in alcuni punti il tracciato è scivoloso. Siamo davvero contenti di partire dalla pole position del GP Canada“, ha spiegato a caldo Verstappen intervistato da Danica Patrick.

Le prove libere sono un lontano ricordo

Il fine settimana del GP del Canada non era cominciato nel migliore dei modi per Max Verstappen. Ieri, l’olandese si è visto superato in classifica dalle due Mercedes, le due Ferrari e l’Aston Martin di Alonso. E non è andata meglio a Sergio Perez che ha perfino lamentato noie al cambio.

“Quello al cambio non è veramente un problema. Stiamo ottimizzando le cose ma il nostro obiettivo è migliorare in tutte le aree – ha specificato l’attuale Campione del Mondo in carica – Detto ciò credo che la nostra vettura sia migliorata in generale. Quella di ieri non è stata una sessione fantastica, sono state apportate delle modifiche alla monoposto in previsione della qualifica ma le condizioni della pista di oggi erano molto diverse rispetto a ieri“.

Verstappen nel GP del Canada ha ottenuto la sua 25esima pole position in carriera, ma guai a parlare già di vittoria anche se la Red Bull e l’olandese, ovviamente, partono da favoriti: “Domani la gara si disputerà su pista asciutta e magari le forze in campo cambieranno nuovamente ma generalmente la RB19 si difende molto bene“, ha concluso.