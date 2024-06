GP Canada, Norris: “Mancato qualcosa per la pole”

Lando Norris è terzo, al termine delle qualifiche del GP Canada 2024. Domani scatterà dalla seconda fila, alle spalle di Russell e Verstappen

Sessione di qualifiche del GP Canada, nona tappa del mondiale di Formula 1 2024, con Lando Norris sulla McLaren che ottiene il terzo posto, alle spalle del poleman di giornata, George Russell sulla Mercedes e di Max Verstappen sulla Red Bull.

McLaren che da qualche Gran Premio, è in un ottimo momento con una vettura che sta rispondendo bene agli aggiornamenti portati, con prestazioni molto buone. Il terzo tempo di Lando Norris sul circuito di Montreal così come il quarto posto di Oscar Piastri, sembra confermare questa situazione positiva.

Il pilota inglese partirà dalla seconda fila, con accanto il compagno di squadra. Davanti entrambi si troveranno due rivali sicuramente da non sottovalutare. Tuttavia, anche per George Russell e Max Verstappen, sarà difficile riuscire a tenere a bada le McLaren, soprattutto di Lando Norris. Insomma, si prospetta un bel duello tra Max e Lando!

Lando: “Domani sarà spettacolo”

“Sono molto contento. Innanzitutto congratulazioni a Mr. Russell, è sempre stato veloce nel weekend,” ha esordito Lando Norris al termine delle qualifiche del GP Canada 2024.

“Sono contento del terzo posto, siamo così vicini. È mancato qualcosa in più per prendere la pole position. Ma abbiamo fatto un ottimo lavoro, e vediamo cosa succederà domani. È stata una sessione complicata per via della pioggia, che alla fine non è arrivata”

“Alla fine è così Montreal, è uno dei circuiti migliori del calendario, ma anche molto complicato, perché a ogni giro rischi di finire contro il muro”

In conclusione: “I sorpassi? Sono entusiasta, ma vediamo cosa riusciamo a fare. La vettura è andata bene per tutta la stagione, siamo in un bel periodo. Abbiamo due piloti molto veloci domani, e altrettanti dietro. Di sicuro ci sarà un bel spettacolo domani”.