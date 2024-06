GP Canada, la griglia di partenza di Montreal

Verstappen in prima fila ma non in pole position: ecco la griglia di partenza del GP del Canada

L’incertezza la fa da sovrana in quel di Montreal, in un weekend in cui la pioggia non smette mai di minacciare. Le poche gocce sono arrivate solo in Q2, ma ciò non ha reso la qualifica meno entusiasmante né meno tirata. Difatti, i colpi di scena non sono affatto mancati in quella che è stata la sessione determinante per la griglia di partenza del GP del Canada. Ed è infatti un nuovo volto quello a portare a casa il ruotino, per la seconda volta in carriera ma per la prima in stagione…

Una griglia “atipica”

Aprono la griglia di partenza, in prima fila i due più veloci… letteralmente! George Russell, poleman, e Max Verstappen, secondo qualificato, devono la propria posizione solo alle tempistiche, non al crono. Quest’ultimo difatti, è uguale e preciso per entrambi: 1:12.000. Nemmeno un millesimo tra i due, tuttavia il britannico ha stabilito per primo il tempo, relegando dunque il Campione in carica alla seconda casella. Li seguono nella fila successiva entrambi i piloti McLaren: Norris terzo per 21 millesimi, Piastri quarto per 103.

Bellissima prestazione di Daniel Ricciardo, il quale riesce a battere in qualifica il compagno di squadra. L’australiano partirà infatti quinto, a differenza di Tsunoda il quale si accontenta della piazzola numero otto. Tra i due piloti VCARB vi sono Alonso e Hamilton, sfortunato dopo un errore nel primo tentativo in Q3, che non è riuscito a recuperare successivamente. Chiudono la top 10 l’idolo di casa, Lance Stroll e Alexander Albon, ancora una volta capace di estrapolare tutto il possibile dalla propria Williams.

La sesta fila rappresenta la più grande sorpresa del weekend: Charles Leclerc, ultimo vincitore, e il compagno Carlos Sainz, partiranno entrambi dalla seconda metà della griglia. La mancanza di grip e la scelta azzardata di non montare gomma nuova hanno fatto si che Ferrari non superasse il taglio del Q2, per pochi millesimi, con entrambi i piloti. Seguono Logan Sargeant, autore di una buona qualifica, e Kevin Magnussen. Sedicesima piazza, invece, per Pierre Gasly.

Partirà al suo fianco colui che ha regalato il primo colpo di scena della sessione: Sergio Pérez. Il messicano viene eliminato in Q1 per la seconda qualifica consecutiva. Alle sue spalle, Valtteri Bottas e il “neolicenziato” Ocon. Chiudono invece la griglia di partenza del GP del Canada, partendo dunque in decima fila, Nico Hülkenberg e Zhou, il presente e il futuro del team Sauber.

La griglia di partenza