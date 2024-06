GP Canada, qualifiche: Pole di Russell, disastro Ferrari

GP Canada, qualifiche: è di George Russell la pole position, diciottesimo Perez. Disastro Ferrari: sia Leclerc che Sainz fuori dal Q3

Si sono appena concluse le qualifiche sul circuito di Montreal. La redazione di F1World vi fa un riassunto dei momenti più salienti che hanno dato vita alla griglia di partenza per la gara di domani. Ecco cosa è accaduto

Q1:pericolo pioggia, Perez è fuori

Semaforo verde, le monoposto iniziano a scendere in pista. Il primo di tutti è Zhou, che dopo aver sbattuto due volte a muro sia nelle FP1 che nelle FP3, è alla ricerca di un’ottima sessione. Comunicano a Norris che nelle curve 8 e 9 inizierà a piovigginare a breve. A quindici minuti dal termine, sono tutti in pista tranne le due Mercedes. Successivamente la pista ha tutti i suoi piloti, che cercano con fatica di scaldare le gomme per effettuare al più presto un buon giro.

Non è buona la prima per Sainz, che va dritto in curva 1 per mescole troppo fredde, molto lento invece il primo giro di Leclerc. Al momento è 1-2 Mercedes (Russell davanti a Hamilton). La tabella dei tempi è un continuo accendersi di fucsia, con tutti che si migliorano giro dopo giro. Gran colpo di scena già dal Q1: Sergio Perez è fuori, in sedicesima posizione. Gli eliminati al primo turno sono: Perez, Bottas, Ocon, Hulkenberg, Zhou.

Q2: Disastro Ferrari

I piloti scendono in pista con le prime gocce d’acqua che si imbattono sul circuito. Comunicano a Norris che questa pioggerella dovrebbe durare dai 2 ai 3 min. A nove minuti dal termine a guidare il gruppo è Russell, seguito da Piastri e Hamilton. Quinto Leclerc, decimo Sainz. Eliminato provvisorio Verstappen, unidicesimo.

I piloti dopo una breve sosta al box scendono in pista per tentare di aggiudicarsi la top 10. Clamoroso in Canada: Leclerc e Sainz entrambi fuori dal Q3, mancanza dei grip per tutti e due i piloti che già dalla terza sessione di libere manifestavano grosse difficoltà. Emblematica la reazione di Leclerc che scende infuriato dalla sua monoposto.

GP Canada, qualifiche : Russell si aggiudica la pole

Scendono in pista tutti ad eccezione delle Mercedes, che scelgono di effettuare solo un giro. Il primo ad effettuare il giro è Oscar Piastri, che ferma il tempo in 1:12:713, sopravanzato da Verstappen con un gap di 3 decimi. A sette minuti dal termine inizia il tempo per Russell e Hamilton, entrambi con gomma soft. Al momento la pole position provvisoria è del pilota #63, con due decimi di vantaggio dal suo compagno di squadra.

Nel rush finale ad ottenere la pole position delle qualifiche del GP del Canada è George Russell, secondo Verstappen a pari tempo dell’inglese. Terzo Norris, beffato Hamilton all’ultimo giro: solo settimo. Ottimo Riccardo in quinta.