GP Canada, FP3: vecchi leoni si accendono, Red Bull in difficoltà

La pioggia rende le FP3 in Canada imprevedibili: in vista delle qualifiche di stasera, le carte in tavola vengono stravolte totalmente

La terza e ultima sessione di prove libere in Canada si apre su una pista bagnata, e una leggera pioggia che continua per tutti i sessanta minuti disponibili. Charles Leclerc non sale in macchina per le FP3, mentre gli altri due piloti della Red Bull riescono a registrare i propri tempi soltanto negli ultimi venti minuti. Il primo miglior tempo viene firmato da Carlos Sainz in 1’35″858, seguito dal crono di Valtteri Bottas.

Sainz is still finding his feet after putting on the inters #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/xTcORMP9kd — Formula 1 (@F1) June 18, 2022



I veterani si accendono: Sebastian Vettel registra il miglior tempo in 1’35″821, scavalcando lo spagnolo della Ferrari. Ma Fernando Alonso supera a sua volta il crono del tedesco, in 1’34″339. Negli ultimi dieci minuti le prestazioni continuano a migliorare, così come aumentano gli errori e i lunghi dei piloti. Alla fine, il miglior tempo delle FP3 in Canada si conferma quello registrato da Alonso in 1’33″836. Il due volte campione del mondo è seguito dall’AlphaTauri di Pierre Gasly e da Sebastian Vettel.

L’Alpine di Esteban Ocon registra il quarto tempo, seguita dalle due McLaren di Ricciardo e Norris. George Russell posiziona la sua Mercedes davanti alle due Red Bull, in ottava e nona posizione, rispettivamente con Perez e Max Verstappen. Carlos Sainz riesce soltanto a chiudere la top 10 con un crono di 1’34″778. Seguono le due Alfa Romeo di Bottas e Zhou, l’Aston Martin di Lance Stroll e l’Haas di Kevin Magnussen. Lewis Hamilton registra soltanto il quindicesimo tempo, in 1’35″692, davanti ad Albon e Tsunoda. Chiudono la classifica dei tempi Mick Schumacher e Nicholas Latifi, oltre a Charles Leclerc senza alcun tempo registrato.