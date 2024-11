GP Brazile, ordine di arrivo

Max Verstappen sfodera tutte le sue potenzialitá da pilota e al GP del Brasile passa da 17′ a 1′. Ecco l’ordine di arrivo

Dopo un weekend decisamente problematico, arriva il gran premio. Numerosi sono stati i dibattiti e gli scontri tra piloti, ma alla fine solo uno ne é uscito davvero vittorioso: Max Verstappen. L’olandese porta a termine una vittoria epocale, dopo essere partito dalla diciassettesima posizione a seguito della squalifica dalle Q3.

Non solo il passo, ma anche gli episodi aiutano Verstappen, che sfrutta un pit stop gratis per l’incidente di Franco Colapinto e si porta giá al secondo posto, dietro a Esteban Ocon e Norris. Successivamente, anche l’incidente di Sainz aiuta l’olandese che si sbarazza di Ocon e si mette in prima posizione.

Davvero degno di nota é anche il lavoro condotto dal team Alpine: Ocon secondo e Gasly terzo. Quanto agli altri, Norris come sempre commette errori in partenza facendosi superare da Russell. Piastri rimane sesto alle spalle di Leclerc con la sua Ferrari poco competitiva per tutto il weekend. Lo conferma quanto accaduto a Sainz che al giro 38 finisce a muro. Inaspettatamente vanno a punti Yuki Tsunoda e Liam Lawson, rispettivamente settimo e nono. Mentre Lewis Hamilton termina in decima posizione, ma il sette volte campione dichiara di non essersi sentito affatto a suo agio a bordo della W15.

L’ordine di arrivo a Interlagos

RACE CLASSIFICATION Max Verstappen’s performance will live long in the memory#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/tJ8Hu3UVcA — Formula 1 (@F1) November 3, 2024