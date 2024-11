GP Brasile, qualifiche: caos a San Paolo

Si concludono le qualifiche del GP del Brasile, non con qualche polemica, e si va a delineare la griglia per la gara di questo pomeriggio

Le qualifiche per il Gran Premio del Brasile sono state caotiche, con cinque bandiere rosse e diversi incidenti in pista. Alla fine, Lando Norris ha conquistato la pole position, seguito da George Russell, Yuki Tsunoda e Liam Lawson. Max Verstappen e Lewis Hamilton, invece, hanno vissuto una giornata da dimenticare. Nonostante le interruzioni e le difficoltà, Norris è riuscito a emergere come il più veloce in pista, assicurandosi la pole position.

QUALIFYING CLASSIFICATION The final result from an unbelievable session #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/wvDeMMffIa — Formula 1 (@F1) November 3, 2024

Come sono andate le qualifiche?

La prima sessione di qualifiche è stata interrotta dopo pochi minuti a causa di un incidente di Franco Colapinto. L’argentino ha perso il controllo della sua vettura e l’ha schiantata contro le barriere. Fortunatamente, Colapinto è rimasto illeso. Alla fine, la Q1 è stata completata e Verstappen è stato il più veloce, seguito da Norris e Russell. Hamilton è stato eliminato, insieme a Bearman, Hulkenberg, Colapinto e Zhou Guanyu. La seconda sessione di qualifiche è stata ancora più caotica della prima. Sono state esposte altre tre bandiere rosse, a causa di un incidente. La sessione ha subito uno stop a causa dell’incidente di Carlos Sainz. Lo spagnolo ha perso il controllo della sua Ferrari e l’ha schiantata contro le barriere. Anche in questo caso, Sainz è rimasto illeso.

A pochi minuti dal termine della seconda sessione si è visto il ritiro di Stroll, con stop forzato e proteste da parte di Verstappen .Alla fine, la Q2 è stata completata e Norris è stato ancora una volta il più veloce, seguito da Alonso e Piastri. Verstappen è stato eliminato, insieme a Bottas, Perez, Sainz e Gasly. La terza sessione di qualifiche non è stato più tranquilla rispetto alle precedenti, con due bandiere rosse a causa dei ritiri di Alonso e Albon. Norris ha continuato a dominare, mentre Russell ha ottenuto la seconda posizione. Tsunoda ha ottenuto la terza posizione, mentre Ocon ha ottenuto la quarta.