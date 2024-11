GP Brasile, Gasly: "Alpine sul podio...incredibile"

GP Brasile caotico, condizionato dalla pioggia, e che sorpresa l’Alpine, con Pierre Gasly a podio insieme al compagno di squadra

In Formula 1 si sa che quando piove, tutto può succedere. Oggi al GP Brasile è accaduto di tutto e di più, con Max Verstappen che ha vinto partendo dal diciassettesimo posto, ma altra e incredibile sorpresa è l’Alpine, che zitta, zitta piazza tutte e due le vetture sul podio, in seconda e terza posizione, con Esteban Ocon e Pierre Gasly.

WE DID IT!!!!!!!!! pic.twitter.com/FjqBKlhqKD — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 3, 2024

Pierre Gasly partito dalla 13° posizione, a seguito di una Q2 da dimenticare, leggermente meglio è andato a Ocon, partito dalla 10° posizione. Tuttavia, la A524 ha dimostrato un passo interessante in condizioni da bagnato, arricchita da una strategia perfetta. Tutto ciò, è stato premiato con questo risultato, che si è rivelato una sorpresa.

Il team Alpine, viene da una stagione difficile, ma già dal GP Messico si è intravisto una situazione più positiva. Il weekend brasiliano e in particolare la gara, sarà sicuramente da ricordare e una bella soddisfazione, per un team che da qualche stagione sta cercando di risalire la china.

Pierre: “Sarebbe stato facile mollare, ma..”

Pierre Gasly fin dall’unica sessione di prove libere, ha mostrato di essere in ottima forma e di essere a suo agio sul tracciato di Interlagos. Ciò nonostante, in qualifica non ha brillato in termini di prestazioni, non riuscendo a entrare in Q2.

In gara, con la pista bagnata e la pioggia che continuava a scendere, la vettura ha mostrato di avere un buon passo. Da qui, la decisione di aspettare fino all’ultimo per effettuare il pit-stop. La Safety Car entrata in azione, poi la bandiera rossa che ha sospeso la gara, ha regalato a Gasly e all’Alpine il podio.

LAP 53/69 Pierre sets the fastest first sector of the race – keeping a steady gap to RUS behind pic.twitter.com/2i0u28E3z4 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 3, 2024

“È incredibile. È stata una stagione molto difficile per tutto il team, abbiamo faticato a fare punti, ma in queste condizioni tutto era possibile. Nessuno ci credeva, fino alla fine. Due Alpine sul podio, penso che nessuno ci avrebbe mai scommesso, prima dell’inizio della stagione. È davvero fantastico,” ha esordito Pierre Gasly, nel dopo gara.

“Ieri il passo non era male sull’asciutto, ero settimo. Stamattina abbiamo fatto delle pessime qualifiche, per un paio di incidenti, non siamo riusciti a fare un giro buono nel Q2. Per cui, siamo partiti dal tredicesimo posto e siamo riusciti a recuperare dieci posizioni. Ma, in questo momento la sensazione è fantastica, sono molto fiero del team. Abbiamo dovuto superare tante difficoltà, in una stagione durissima. Sarebbe stato semplice mollare, cosa che non abbiamo mai fatto. Ora siamo entrambi sul podio, secondo e terzi e fatto tanti punti per il team. Perciò, dobbiamo essere orgogliosi oggi,” ha aggiunto il pilota dell’Alpine, nel corso dell’intervista rilasciata al termine del GP Brasile, rispondendo alle domande fategli dall’ex pilota di Formula 1, Rubens Barrichello.