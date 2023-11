GP Brasile, Sprint: la griglia di partenza

Norris è il più veloce di tutti nelle qualifiche Shootout. Lo seguono le Red Bull di Verstappen e Perez

Sul circuito paulista è andata in scena la sesta e ultima Sprint Shootout della stagione. Qualifica valida per decretare la griglia di partenza del particolare format della Sprint Race, prevista oggi per le 19:30 italiane, prima del GP del Brasile di domani. Su una pista asciutta e soleggiata, la McLaren di Norris conquista inaspettatamente la prima posizione con il tempo di 1:10.622, seguita poco più indietro da Verstappen e Perez. L’altra monoposto di Woking, quella di Piastri, partirà invece dalla decima casella dopo aver dominato la parte alta della classifica per tutto il tempo delle qualifiche. Russell e Hamilton partiranno, invece, rispettivamente quarto e quinto. Le Mercedes sono apparse affaticate e mai realmente veloci su un tracciato che di certo non le favorisce.

Il resto della griglia di partenza per la Sprint del GP del Brasile

Dopo il terribile nubifragio che si è abbattuto ieri sul circuito, le qualifiche della Sprint race di oggi in Brasile sono proseguite senza sorprese metereologiche o interventi sui track limits. A movimentare l’inizio della sessione c’è stato però l’incidente tra Ocon e Alonso, che ha provocato bandiera rossa e la chiusura anticipata del Q1. A seguito dell’impatto, il francese si è ritrovato a essere il primo degli esclusi, mentre lo spagnolo è stato costretto al ritiro per i danni alla sospensione frontale sinistra. L’asturiano partirà quindicesimo nella gara Sprint prevista per questa sera.

Chiude fuori dal Q1 anche Stroll, che invece partirà terzo nella gara di domani. Zhou, Albon e Sargeant lo seguono. Da sottolineare l’ottima qualifica dell’AlphaTauri, che già dallo scorso Gran Premio sembra aver trovato il giusto assetto. Tsunoda, che ha da farsi perdonare gli errori del Messico, entra nel Q3 per 51 millesimi e si qualifica sesto. Il compagno di squadra, Ricciardo, ancora convalescente è qualche casella indietro e più tardi partirà ottavo. I lampi di velocità delle Rosse di Maranello non bastano per impensierire la concorrenza. Leclerc e Sainz partiranno rispettivamente settimo e nono.

Alice Lomolino