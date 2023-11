GP Brasile, Leclerc: “Oggi è stata una giornata bizzarra, ma sono felice del risultato”

Ottima prestazione da parte di Charles Leclerc nelle qualifiche del GP del Brasile; il pilota monegasco scatterà dalla seconda posizione: riuscirà a insidiare Max Verstappen al via?

La gara del GP del Brasile si preannuncia interessante: Max Verstappen e Charles Leclerc compongono la prima fila. Dopo le ottimi prestazioni di Ferrari durante le FP1, il pilota monegasco è riuscito grazie ad un’ottimo giro, a mettere la sua SF23 in seconda posizione, ma andiamo per ordine.

Nel corso delle qualifiche le temperature dell’asfalto sono calate bruscamente (quasi 15° gradi in meno rispetto alle FP1), questo dato ha portato poco grip ai piloti, al limite nella ricerca del giro. Evidente non solo la mancanza di aderenza ma soprattutto la vicinanza nei tempi. Nel Q1 tra il primo e ultimo pilota il distacco era al di sotto del secondo. Ciononostante, il pilota #16 è riuscito a sfruttare al massimo la sue carte durante la sessione (a differenza di Sainz) riuscendo nel Q3, con pioggia ravvicinata, a chiudere in seconda posizione.

Il drastico cambiamento del meteo ci ha privato nell’ultimo tentativo del Q3. Max Verstappen partirà dalla pole position, mentre Charles Leclerc si è conquistato la prima fila. Alle spalle ci saranno due Aston Martin, con Lance Stroll davanti a Fernando Alonso. #BrazilGP pic.twitter.com/JSj8rEQubx — F1world (@f1world_it) November 3, 2023

Riuscirà a strappare il colpo domenica?

Ecco le parole del monegasco nel post qualifiche del GP del Brasile: “Oggi ho provato qualcosa che onestamente non ho mai provato nella mia carriera. La macchina era difficile da guidare, ma sono molto felice di questo risultato. Oggi è stata una giornata bizzarra” ha dichiarato. Alla domanda su quali sono le sue sensazioni per la gara di domenica, Leclerc ha aggiunto – “In questi circuiti è sempre un grande punto interrogativo il passo gara, spero vada bene, abbiamo girato a lungo nelle FP1. Speriamo vada bene e che non ci sia molta pioggia domani e domenica” ha concluso.