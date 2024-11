GP Brasile, Ocon: “Oggi è stata una gara speciale”

Appena terminato il GP del Brasile: tra bandiere e continui rallentamenti, Esteban Ocon conquista la seconda posizione

Esteban Ocon conquista la seconda posizione al GP del Brasile, subito seguito dal suo compagno di squadra, Pierre Gasly. In un weekend ricco di attese causate soprattutto dal maltempo, la gara di Sao Paulo è sicuramente una da ricordare. Tra un podio totalmente inaspettato e continue bandiere gialle, la lotta per il mondiale appare inarrestabile. E Lando Norris, nonostante la gara sfortunata, non è intenzionato ad arrendersi. Ma “Super Max” Verstappen non si lascerà superare tanto facilmente. Soprattutto a così pochi gran premi dal termine della stagione.

Le dichiarazioni post gara

Un podio totalmente inaspettato quello di Esteban Ocon, dopo una stagione non troppo rosea. Ai microfoni di Sky, il pilota francese ha dichiarato: “Che giornata è stata. Dopo una stagione difficile è davvero bello guidare qui e avere le prestazioni livellate dalla pioggia. Davvero qualcosa di molto importante per noi. Tanto tempo fa ho detto che sotto la pioggia le vetture sono quasi uguali, e oggi è stato dimostrato. Sono molto contento di essere sul podio, è davvero fantastico e il supporto che ricevo qui da tutti i fan brasiliani è incredibile, quindi voglio ringraziare tutti. Non potrà mai ringraziarli abbastanza“.

Alla domanda sulla presenza di un assetto speciale per questo weekend, Ocon si è affrettato a negare. Continuando il suo intervento, Ocon ha affermato: “No, la monoposto era estremamente difficile in condizioni di asciutto e, invece, mi è sembrata più facile. Mi sono sentito più a mio agio quando ha cominciato a piovere ieri sera. Volevo davvero fare dei giri sul bagnato. Io guido meglio quando piove e oggi è stata davvero speciale per noi“. Che sia una nuova era per l’Alpine?

