GP Brasile, Norris: “Devo sempre ringraziare il team”

Appena terminate le qualifiche del GP del Brasile: Lando Norris ottiene la pole

Una sessione ricca di sorprese. In nessun altro modo sarebbe possibile descrivere le qualifiche appena terminate a San Paolo. A partire dalla prima casella nel GP del Brasile sarà, ancora una volta, Lando Norris. Il britannico, infatti, dopo un’altra qualifica combattuta e degna di nota, partirà dalla pole. Andrea Kimi Antonelli, per la seconda volta questo fine settimana, sarà appena dietro di lui.

Le dichiarazioni di Norris

Dopo una giornata certo non semplice, anche a causa delle condizioni in cui riversava il circuito, Norris appare ai microfoni soddisfatto. “Oggi in pista è stata dura per via delle condizioni della pista, scivolosa e incostante. Però è divertente, è sempre un piacere correre qui. Mi sono sentito bene. Ero un po’ sottopressione perché ho sbagliato il mio primo giro, per cui c’è stato un pochino più di stress rispetto a quanto mi sarebbe piaciuto, però ho mantenuto la calma e ho messo tutto insieme quando contava. Sono molto contento“, ha dichiarato il pilota Papaya durante le interviste post-qualifiche.

Lando Norris sembra intenzionato a continuare il suo già buonissimo slancio sia per velocità, si per abilità in gara. A riguardo, Norris ha dichiarato: “Siamo in ottima forma. Il team mi ha dato una gran vettura, ovviamente. Devo sempre ringraziare il team. Però io non ho reso la vita semplice a loro, o a me stesso. Ho dovuto comunque spingere e dopo il bloccaggio in curva 1 ho messo una pressione non necessaria a me stesso. Ma ho comunque fatto un bel lavoro. Quando seguo un buon ritmo, quando mantengo la calma, riesco a mettere tutto insieme e sono al top“.

Ma ciò che il numero 4 sa, è che non bisogna mai sottovalutare gli avversari. “Ho imparato che loro sono abbastanza veloci, che Kimi spinge fino alla fine. Per certi versi non vedo l’ora, per altri no. Domani sarà una grande sfida, dovremo vedere anche quale sarà il meteo, però questo weekend è stato pulito. Spero che loro non me lo rovinino“, scherza in conclusione il pilota.