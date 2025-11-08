GP Brasile, Antonelli: “Domani sarà importante partire bene”

GP Brasile, Antonelli conquista la seconda piazza per la gara di domani

Andrea Kimi Antonelli conquista la seconda posizione nelle qualifiche del GP del Brasile. Il pilota italiano si conferma in forma eccezionale in questo weekend brasiliano. In seguito al secondo gradino del podio ottenuto nelle qualifiche e nella gara sprint, piazza la sua Mercedes in prima fila con un distacco di circa 3 decimi dal compagno di squadra, George Russell, che partirà sesto. A completare il podio troviamo, in pole position, Lando Norris e in terza posizione la Ferrari di Charles Leclerc. Per il giovane diciannovenne della Mercedes sarà la prima volta a partire in prima fila in un gran premio di Fomrula 1.

BOA KIMINHO! He does it again!!!! And, it makes him the third youngest front row starter for a Grand Prix! pic.twitter.com/os5Uzoi4dN — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 8, 2025

Una grande soddisfazione ma anche infastidito

Al termine delle qualifiche Antonelli non nasconde di essere rimasto un po’ insoddisfatto da questo risultato. “In realtà sono un po’ infastidito perchè sono nuovamente dietro“, esordisce il pilota italiano. “Eravamo vicinissimi, anche stamattina nella sprint”, il giovane talento della Mercedes sta ottenendo ottime prestazioni questo weekend con un secondo posto conquistato nella qualifica sprint, confermato successivamente nella gara.

Un risultato ottenuto anche nella qualifica che ha determino la griglia di partenza per la gara di domani. “La sessione è stata complicata a causa del vento ed è stato complicato mettere insieme il giro, ma all’ultimo momento siamo riusciti a metterne insieme uno buono. Domani partiremo secondi, ma la McLaren è molto veloce per cui sarà importante partire bene e stabilire un buon passo”, conclude Antonelli.