GP Brasile, Sprint Qualifying: pole di Norris, Antonelli insegue

Ufficialmente terminate le Sprint Qualifying del GP del Brasile: il riassunto della sessione

Cala definitivamente il sipario sulle Sprint Qualifying del GP del Brasile. Qualifiche che avvengono poco dopo l’unica sessione di prove libere di questo fine settimana. Delle libere che hanno visto, ancora una volta, una McLaren dominante, quasi inarrivabile. Quella appena conclusa al Circuito di Interlagos è la penultima qualifica Sprint di questa stagione. Tutti i piloti, come previsto, scendono in pista con pneumatici medi. I medesimi utilizzati durante la sessione precedente. Sin da oggi, alta la preoccupazione per la pioggia.

Verstappen mostra subito le sue capacità e, al primo giro della SQ1, piazza la monoposto in prima posizione. Sessione in cui è possibile vedere un Lando Norris più competitivo rispetto al compagno di squadra. Sorprende ancora, dopo la buona sessione di prove libere, Pierre Gasly. Lento invece Carlos Sainz che, dopo un unico tentativo, viene subito eliminato. Eliminati della SQ1: Sainz, Ocon, Tsunoda, Lawson e Colapinto.

“Delusione” Verstappen

Durante la SQ2, tutti i piloti rimasti sembrano trovare più grip rispetto alla sessione precedente. Seconda sessione che vede una super Aston Martin, mai lontana dalle prime otto posizioni. Bandiera gialla causata da un testacoda di Charles Leclerc, che però riesce subito a ripartire. Una doppia bandiera gialla, però, difficile per entrambe le Ferrari. Durante il regime, infatti, Lewis Hamilton vede cancellato il suo ultimo giro, non riuscendo così a raggiungere l’ultima prova delle qualifiche. Eliminati della SQ2: Bearman, Bortoleto, Gasly, Albon ed Hamilton.

I dieci piloti rimasti scendono in pista per le SQ3 con penumatici soft. Antonelli conquista la pole position provvisoria con 1:09.340. Ma Norris non ci sta e “ruba” per mezzo secondo la prima posizione. Piastri, intanto, in ritardo sulla 1 e sulla 2. Alonso e Verstappen iniziano la loro ultima sessione di qualifiche Sprint a circa un minuto dal termine. Delusione per l’olandese, che nella Sprint di domani partirà “solo” sesto. Ottima performance di Antonelli che, nonostante non riesca a migliorarsi nel settore centrale, riesce comunque a mantenere la prima fila con Lando Norris (quest’ultimo il più veloce con 1:09.627). Terza posizione per Oscar Piastri.

