GP Brasile, Bottas: “Stavolta aiutato dalla Safety Car”

Un Valtteri Bottas non brillante in partenza conquista la terza posizione nel GP del Brasile dopo l’ottima vittoria della Sprint Race

Se Lewis Hamilton può finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo un GP del Brasile all’insegna degli straordinari, di certo non può dirsi scontento il suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Con una prestazione a tratti altalenante il finlandese della Stella a Tre Punte riesce a tenere dietro Max Verstappen durante la terza Sprint Race dell’anno per poi capitolare la domenica. “La partenza è stata complicata” – ha dichiarato il trentaduenne di Nastola nel post-gara – “sono un po’ deluso da tutto il mio primo giro”.

“Non posso comunque dire di non averci provato. Durante la gara invece il passo era molto buono, pensavo riuscissimo a rimanere agilmente su un’unica sosta ma il team ha deciso diversamente”. Non può Bottas non spendere qualche parola anche per la gara del sette volte campione del mondo britannico: “Sono contento per Lewis, oggi è stato fantastico, ha disputato e vinto una gara grandiosa”.

Nonostante non sia riuscito a contenere l’olandese della Red Bull, Bottas può comunque essere orgoglioso dei servigi svolti in chiave Campionato Costruttori per la Mercedes. A tre gare dalla fine ogni punto conta, e sebbene Perez sia riuscito a mettere in cassaforte il punto del giro veloce, è il futuro pilota Alfa Romeo a spuntarla nella battaglia tra i secondi primi. “Stavolta la Safety Car mi ha aiutato contro Perez” – conclude Bottas – ” Sono felice perché siamo riusciti a guadagnare ulteriori punti di vantaggio sulla Red Bull”.