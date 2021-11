GP Brasile, Bottas: “La scelta delle Soft ha pagato”

Il finlandese della Mercedes ha conquistato la Pole Position per la gara di domani

Valtteri Bottas partirà dalla pole position nel Gran Premio del Brasile dopo il successo nella qualifica sprint del sabato. Il finlandese della Mercedes sarà affiancato in prima fila da Max Verstappen, leader del Mondiale, mentre alle loro spalle ci saranno Carlos Sainz e Sergio Perez. Decimo Hamilton, chiamato ad una seconda grande rimonta per tenere in vita un Mondiale che a tutti sembra indirizzato verso l’Olanda.

Dopo il giro di ieri non era pianamente soddisfatto, Valtteri Bottas. Pensava di poter fare qualcosina in più, e oggi ne ha dato la dimostrazione. Perfetto dal primo all’ultimo metro e in pieno controllo della situazione. Un contributo prezioso e utile a salvare la giornata della Mercedes dopo la penalità che ha costretto Lewis Hamilton ad una furiosa rimonta dall’ultima posizione.

Bottas ha azzardato la partenza con la mescola più morbida, quella che gli ha garantito quel pizzico di grip in più allo start. Quello che gli serviva per balzare subito al comando e imporre il suo ritmo alla corsa. Un passo costante e deciso, con cui ha sempre tenuto Verstappen a distanza di sicurezza.

I NUMERI DI BOTTAS

“La partenza è stata la chiave di oggi. Sono partito bene, abbiamo azzardato con le soft ma ha funzionato. Max faticava a seguirmi in alcune curve. Sono contento che tutto abbia funzionato fino alla fine. Grazie ai fan per tutto il supporto”, ha detto il finlandese al microfono di Felipe Massa.

Con la Pole Position di oggi Bottas raggiunge quota 20 in carriera, eguagliando la cifra di Damon Hill, campione del mondo nel 1996. In caso di vittoria domani raggiungerebbe ad 11 anche Felipe Massa e Rubens Barrichello, storiche seconde guide del Cavallino Rampante. Quel ruolo da scudiero che, ancora una volta, potrebbe essere chiamato a vestire nel corso dei 71 giri di Interlagos.