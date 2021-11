GP Brasile, FP2: Alonso leader a sorpresa mentre resta il giallo mondiale

Nella FP2 appena disputatasi in Brasile è Fernando Alonso a chiudere al comando. Verstappen davanti ai Mercedes

Fernando Alonso sorprende tutti chiudendo in testa l’ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile. Il pilota Alpine ha segnato un 1:11.238 come miglior riferimento, 8 decimi più veloce di Max Verstappen, secondo classificato. Come abbiamo imparato, è difficile trarre conclusioni da questo turno, visti i diversi quantitativi di carburante utilizzati dai team. Tutta l’attenzione era però posta sulla sentenza riguardo le vicende di Hamilton e Verstappen, per le quali non abbiamo ancora avuto risposta.

Per la prima volta dal suo ritorno in Formula 1 Fernando Alonso chiude al comando una sessione del weekend di gara, anche se questo turno è, come usuale, ‘falsato’ dal diverso lavoro fatto dai team. Max Verstappen chiude al secondo posto a precedere la prima Mercedes con Valtteri Bottas. Il pilota finlandese potrebbe avere una grande chance nel pomeriggio brasiliano, vista la probabile penalità al compagno di team e il dubbio su Verstappen. Anche la seconda Alpine con Esteban Ocon si piazza nelle prime posizioni classificandosi quarto, davanti a Lewis Hamilton.

SEGNALI POSITIVI DALLE ROSSE

In sesta posizione Sergio Perez, davanti all’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e le due Ferrari con Carlos Sainz ancora a precedere Charles Leclerc. Le due Rosse hanno evidenziato un passo discreto, sia con massimo quantitativo di benzina che con macchina più scarica, simulando la sprint race del pomeriggio. Entrambe le Alfa chiudono in top ten grazie al decimo tempo siglato da Kimi Raikkonen.

Fuori dai dieci l’Aston Martin di Lance Stroll e le due McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris. Solo quattordicesimo tempo per Pierre Gasly ma entrambe le AlphaTauri sembrano non aver mai scaricato la propria vettura mettendo in mostra, in tal caso, un passo gara interessante. Quindicesima la Williams di George Russell che si piazza davanti a Yuki Tsunoda e Sebastian Vettel.

Diciottesima posizione per Nicholas Latifi a precedere il duo Haas, con Mick Schumacher a precedere Nikita Mazepin. Ora non resta che attendere la decisione degli steward in merito al doppio giallo riguadante Lewis Hamilton e Max Verstappen, prima di proiettarsi verso la terza sprint qualifying della stagione, con via alle 20.30 italiane.