GP Brasile, Verstappen: “Domani farò il possibile per vincere”

Secondo posto in griglia di partenza per Max Verstappen che domani sarà in prima fila al GP del Brasile

È stata una Sprint Qualifying al limite questa di Interlagos. Con la squalifica dalle qualifiche di ieri per Lewis Hamilton, l’olandese è partito dalla prima casella, ma non è riuscito a capitalizzare a pieno il suo vantaggio. Con una partenza fulminea, infatti, Valtteri Bottas è riuscito a beffare l’olandese, conquistando la prima casella di domani. Verstappen, però, non si arrende: domani, al GP del Brasile, proverà a dare il massimo per aumentare le sue lunghezze di vantaggio su Hamilton.

La partenza è stata un po’ difficoltosa per l’olandese volante, che montava mescole più dure rispetto all’avversario Bottas. In complesso, però, il ritmo di Verstappen è stato molto buono per tutti i 24 giri di Sprint Qualifying. Buone le prestazioni anche dell’altra Red Bull di Sergio Perez, che però non è riuscito a mettere le ruote davanti alla brillante Ferrari di Carlos Sainz. Domani, si prospetta un GP del Brasile davvero on fire.

“MERCEDES VELOCISSIMA IN RETTILINEO”

Ai microfoni di Felipe Massa, ha dichiarato Verstappen: “Cosa ne penso della partenza? La partenza non è stata delle migliori, anche perché avevo la mescola più dura. Questo non mi ha aiutato a mettere la giusta energia in pista, e ad essere incisivo come volevo io. La partenza non è stato il momento più semplice, ma poi il passo è stato buono per tutti i giri. Qui in Brasile una volta che ti avvicini ad una monoposto non riesci a passare se non hai un ritmo alto”.

“All’ultima curva non riuscivo ad avvicinarmi a Valtteri Bottas, soprattutto perchè loro di Mercedes sono davvero velocissimi in rettilineo. Servono delle impostazioni ottime nelle curve per riuscire a passarli efficacemente. Oggi ho fatto il possibile ma domani durante il GP del Brasile proverò sicuramente ad ottenere il massimo risultato”, ha affermato Verstappen per concludere.