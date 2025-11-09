GP Brasile, Antonelli: “Difendermi da Max è stato stressante”

Kimi Antonelli conquista un ottimo secondo posto nel GP del Brasile, resistendo alla rimonta di un Max Verstappen inarrestabile

In una domenica che sembrava destinata a restare amarissima per i tifosi italiani, Kimi Antonelli ha riacceso un filo di orgoglio per i nostri colori, conquistando un prezioso secondo posto nel GP del Brasile. Per il bolognese, si è trattato di un weekend praticamente perfetto, in cui ha confermato il podio già ottenuto nella Sprint del sabato, riuscendo a difendere la posizione da un agguerrito Max Verstappen alle sue spalle.

Rischio ritiro, ma Kimi riconquista la seconda posizione

Eppure, la sua gara avrebbe potuto terminare già al primo giro. Dopo il rientro ai box della Safety Car, Oscar Piastri ha tentato un sorpasso disperato all’interno e ha finito per urtare con l’anteriore destra la posteriore sinistra della Mercedes di un incolpevole Antonelli. Successivamente, la direzione gara ha inflitto all’australiano una penalità di 10 secondi, permettendo così a Kimi di riprendere la seconda posizione.

“A essere onesto, sono stato fortunato a uscire illeso da quel contatto dopo la ripartenza” – ha raccontato l’italiano al termine della corsa – “Dopo, la monoposto si comportava in modo un po’ strano, ma è stata comunque una bella gara. Alla fine è stato piuttosto stressante gestire Max con gomme più fresche. Per fortuna, con aria pulita davanti siamo riusciti a mantenere un buon ritmo e a chiudere al secondo posto”.

“Non so da dove sia uscito Max… ma sono riuscito a imporre il mio ritmo!”

Al suo primo anno in Formula 1, Antonelli ha già dimostrato di avere sangue freddo e maturità, riuscendo a gestire un Max Verstappen in piena rimonta dalla pit-lane, determinato a strappargli il secondo gradino del podio. Tuttavia, l’olandese ha dovuto arrendersi al pilota della Mercedes, bravo a non cedere alla pressione imposta dal pluricampione.

“Non so dove sia uscito Max” – ha scherzato Kimi al parco chiuso – “Ma non mi aspettavo di vederlo lì dietro! Dal canto mio, quando ho visto Max avvicinarsi, ho cercato di aumentare il passo: ho spinto un po’ di più e ho trovato il ritmo. Chiaramente, con queste vetture, quando sei nell’aria sporca è un po’ più difficile inseguire. Così, ho cercato di sfruttare questa peculiarità a mio vantaggio, e ha pagato“.