GP Brasile, Verstappen: “Non mi aspettavo di salire sul podio”

Max Verstappen conquista la terza posizione al GP del Brasile

Verstappen chiude al terzo posto il GP del Brasile. Si è appena conclusa una gara movimentata nel circuito di Interlagos e ad aggiudicarsi il gradino più basso del podio è Max Verstappen. Il pilota olandese in seguito alla sostituzione della Power Unit e a un cambio di set up nella sua Red Bull si è ritrovato costretto a partire dalla pit lane e a provare a compiere la medesima impresa dell’anno scorso che lo ha portato a vincere il gran premio. Il quattro volte campione iridato riesce a compiere una straordinaria rimonta e a salire sul terzo gradino del podio recuperando sedici posizioni. A completare il podio troviamo un bravissimo Kimi Antonelli in seconda posizione. A vincere il gran premio è il leader del mondiale, Lando Norris.

How about that for a recovery?! The drive of a four-time World Champion A really unfortunate race for Yuki, who finishes P17 Result | NOR, ANT, Max P3 , RUS, PIA, BEA, LAW, HAD, HUL, GAS.#F1 || #BrazilGP pic.twitter.com/9Pkrsm6sMQ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 9, 2025

Le parole di Max Verstappen

Max Verstappen compie una rimonta straordinaria e conquista il terzo posto nel GP del Brasile. “La gara è stata movimentata. C’è stata tanta azione e ho dovuto fare tanti sorpassi uscendo dalla pit lane”, ha dichiarato Verstappen al termine della gara. L’olandese ha corso la gara su quattro stint: uno sulle hard, sostituita nei primi giri a causa di una foratura, due sulle medie e l’ultimo sulla soft. “In tutti gli stint è stato difficile gestire il traffico. Non mi aspettavo di salire sul podio partendo dalla pit lane. Considerando anche la foratura all’inizio della gara per cui siamo dovuti rientrare è stato un riultato incredibile per noi. Sono molto contento”.

Nelle qualifiche che si sono svolte ieri, il campione del mondo in carica ha avuto delle difficoltà che lo hanno portato a uscire in Q1. “Sono fiero di tutti all’interno del team. Ieri è stata dura per noi, ma non molliamo mai e cerchiamo sempre di migliorare e trovare il passo. Oggi ci siamo riusciti per fortuna. Ho cercato di superare il più veloce possibile perchè non volevo perdere tempo. Considerando questo concludere a dieci secondi dal leader è incredbile”, ha concluso il pilota della scuderia austriaca.