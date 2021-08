GP Belgio, Red Bull: “Il meteo è un’incognita interessante”

Giornata di libere a due facce, ma tutto sommato positiva in casa Red Bull in ottica del GP Belgio

Giornata di libere a due facce, ma tutto sommato positiva in casa Red Bull in ottica del GP del Belgio. Nella prima sessione di libere Verstappen ha ottenuto la seconda posizione con un crono di 1:45.363, effettuando 14 giri. Invece Perez, si è piazzato in sesta posizione con un crono di 1:46.127, effettuando 17 giri. Nella seconda sessione, l’olandese si è classificato primo con un crono di 1:44.272, dopo aver effettuato 12 giri. Tale sessione è stata interrotta e terminata a causa sua perché è andato a muro. Mentre il messicano, fresco di rinnovo ha ottenuto il decimo posto, dopo aver effettuato 13 giri, con un crono di 1:45.404.

DICHIARAZIONI MAX VERSTAPPEN

“Penso che oggi abbiamo effettuato una partenza decisamente positiva, ma sfortunatamente ho perso il posteriore alla fine della seconda sessione, c’era troppo sovrasterzo da correggere e sono andato a sbattere contro il muro” dichiara il pilota olandese, che così spiega i motivi dell’incidente avvenuto con la sua Red Bull nella seconda sessione di libere del GP del Belgio.

“Come team eravamo abbastanza contenti di come stava andando il tutto e abbiamo fatto delle regolazioni tra la prima e la seconda sessione. In merito alla giornata di domani ci sono ovviamente cose da tenere in considerazione, incluso il tempo, ma è difficile dire come sarà la pista sul bagnato. Penso che per il resto del weekend il tempo sarà simile a quello di oggi, quindi sarà sicuramente interessante” afferma Verstappen.

🚩 Red flags out again as Max tags the wall on the exit of Turn 7 😖 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/ZyHGuSbU6Z — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) August 27, 2021

Il pilota olandese spende alcune parole anche a riguardo del rinnovo del suo compagno di squadra, infatti conclude dichiarando: “E’ fantastico che Checo sarà con il team anche l’anno prossimo. Abbiamo un buon rapporto e sono felice di continuare a lavorare con lui. Il nostro obiettivo è ottenere tanti punti per il team, sia per il resto di questa stagione che per l’anno prossimo”.

DICHIARAZIONI SERGIO PEREZ

“Mi sono sentito a mio agio con la monoposto e penso che abbiamo un forte potenziale questo fine settimana. Sono molto curioso di come andranno le cose domani per via del meteo. Non vedo l’ora, perché sarà davvero interessante poiché influenza il modo in cui configuri la vettura. Lotteremo ma saremo in grado di fare una buona qualifica e sarà interessante vedere ciò che faremo in Q3. Abbiamo raccolto molte informazioni durante le due sessioni di prove che stasera analizzeremo per dare il massimo domani“ dichiara Perez.

“Sono contento di aver rinnovato per un altro anno con il team. Adesso posso concentrarmi e spendere tutte le energie completamente su questa stagione. Mi piace molto far parte di questa squadra, mi trovo benissimo con loro e continuare è motivo di sprono. Il mio obiettivo in questo momento è incentrato su questo fine settimana: voglio ottenere il miglior risultato possibile“ conclude il pilota messicano a riguardo del suo rinnovo con la Red Bull avvenuto oggi, nella settimana del GP del Belgio.