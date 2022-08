GP Belgio, Red Bull è la prima a scendere in pista

Il Campione del Mondo in carica protagonista di alcuni giri con la Red Bull del 2011 sul “nuovo” circuito che tra pochi giorni ospiterà il GP del Belgio

Archiviata la “non gara” della scorsa stagione, e con una conferma in calendario ancora da ottenere, il tracciato di Spa-Francorchamps si prepara a tornare protagonista nel Circus di Formula 1. Nel frattempo però, c’è già qualcuno che ha avuto il privilegio di poter assaggiare in anticipo le modifiche apportate al tracciato. Tramite un video pubblicato sui propri canali social, Red Bull ha mostrato la preparazione di Max Verstappen per l’imminente GP del Belgio.

Il filmato, intitolato “From Sim To Reality“, vede il pilota olandese affrontare alcuni giochi al simulatore. L’azione successivamente si sposta nella realtà, con l’alfiere della scuderia austriaca a bordo di una show car, la RB7, tra le storiche curve del circuito belga. Le riprese, tuttavia, risalgono all’inizio dell’anno. Come si può notare, infatti, sullo sfondo si vede come i lavori siano ancora in corso di svolgimento. Nonostante sia stata utilizzata una monoposto di parecchi anni fa, ciò avrà comunque contribuito a un’iniziale presa di misure dei cambiamenti.

Game on 🕹 @Max33Verstappen‘s prep for the #BelgianGP is a little different this year 👀🇧🇪 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 22, 2022

Una Spa rinnovata ma non snaturata. Modifiche volte a migliorare la sicurezza, zone riasfaltate e nuove vie di fuga in ghiaia

Figlie di una ristrutturazione venuta a costare in totale ben 80 milioni di euro, le migliorie influiranno sia sull’azione in pista che non. Oltre al riposizionamento delle barriere di sicurezza nel famoso tratto Eau Rouge-Radillon, le novità riguardano anche l’avvenuta riasfaltatura in alcune parti del tracciato. Non è però finita qui, come sottolineato da Mario Isola, responsabile Pirelli: “Spa ha subito alcuni dei più grandi cambiamenti dell’era moderna in Formula 1. Oltre al nuovo asfalto presente in cinque curve, ci sono quattro nuove zone di ghiaia più vicine alla pista. Per cui – conclude – i piloti dovranno prestare maggiore attenzione“.