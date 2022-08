Formula 1: novità in casa Andretti

La scuderia statunitense, guidata dall’ex pilota Michael Andretti, da cui prende anche il nome, sembra esser pronta ad entrare in Formula 1. L’Andretti Global ha annunciato la costruzione di una nuova sede, da un valore di 200 miliardi di dollari, vicino all’Aeroporto Di Indianapolis. Quest’annuncio fa seguito alle richieste della famiglia Andretti d’ingresso nel Circus, infatti la notizia è stata lanciata dall’Andretti Global, stessa società che ha avviato il progetto Formula 1. Il nuovo edificio di 54.000 metri quadrati, diventando operativo entro il 2025. Diventerà “il quartiere generale delle funzioni commerciali globali di Andretti e la base operativa per l’attuale NTT IndyCar Series del team“.

We are happy to announce plans for the future home of our global motorsports headquarters. The team has chosen Fishers, Indiana, to be the home to a 575,000 square-foot facility that will occupy approximately 90-acres.

Read more about our future home: https://t.co/YReB0QT36x pic.twitter.com/64zBMKpW8u

— Andretti Autosport / #AllAndretti (@FollowAndretti) August 22, 2022