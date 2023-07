GP Belgio, qualifiche: il meteo favorisce lo spettacolo

Verstappen è il più veloce, ma è Charles Leclerc il poleman dopo le qualifiche del GP del Belgio

Dopo appena un’ora di prove libere, in cui i giri percorsi sono stati davvero pochi a causa della pioggia, si passa subito alle qualifiche del GP del Belgio. Sessione che comincia con 10 minuti di ritardo proprio per motivi dovuti al maltempo che ha colpito il circuito di Spa. Verstappen batte tutti ancora una volta, ma si vede costretto a cedere la pole position a Charles Leclerc a causa della penalità per sostituzione del cambio. Completa la prima fila Sergio Perez, mentre Hamilton e Sainz compongono la seconda. Le cinque posizioni che dovrà scontare l’olandese lo portano in sesta piazza.

Ancora pista bagnata in Q1

Esce il sole sopra Francorchamps, ma la sessione può iniziare solo dopo le 17:10. Non attende, però, Mercedes, con George Russell già pronto al semaforo con sette minuti di anticipo, seguito da Hamilton. Seguono le due Alfa Romeo, tutti con l’intenzione di far registrare un tempo prima di chiunque altro, evitando cambi metereologici. Appena scesi in pista i piloti, viene confermata corretta la scelta degli pneumatici intermedi: sebbene sia soleggiato, il tracciato è ancora pregno d’acqua.

Resta ai box Logan Sargeant, lavori sulla sua monoposto. Trova molto traffico al termine del proprio giro Russell, che di fatti viene immediatamente superato in classifica dal compagno di squadra. Li scalza entrambi, invece, Lando Norris. Seguono in quarta posizione Alonso e Piastri in quinta. Sainz fa registrare un crono che lo porta in ottava piazza, mentre Leclerc si rilancia in seguito a un errore. Torna davanti a tutti il numero 63, che non viene scalfito nemmeno dal Campione del Mondo in carica.

Viene successivamente notato un impeding di Verstappen ai danni di Albon, mentre Piastri registra il giro più veloce e Norris perde il controllo della vettura. Leclerc passa sul traguardo e si porta in mezzo ai due piloti Mercedes, mentre Sainz si porta in testa alla classifica. L’olandese di Red Bull, invece, non si scolla dalla seconda posizione. Il traffico in pista non diminuisce, con i piloti che continuano a girare e i tempi a scendere.

A quattro minuti dal termine del Q1 è Lewis Hamilton il leader della classifica seguito da Max Verstappen, che viene assolto dall’accusa di ostruzione. Molti cambiamenti alle loro spalle grazie a un continuo miglioramento delle condizioni, nulla è ancora deciso prima del termine del tempo. La sessione si conclude senza grossi colpi di scena: vengono eliminati Albon, Zhou, Sargeant, Ricciardo e Hulkenberg.

Forti emozioni sul finire della Q2

Si preannuncia sessione di transizione tra bagnato e asciutto, in cui le tempistiche saranno fondamentali. Molti tratti del tracciato richiederebbero già l’utilizzo di pneumatici slick. Chi ha montato mescola nuova dimostra di avere molto più grip, il che consente tempi decisamente più veloci. Le due Mercedes, con gomma usata, risultano difatti tra gli esclusi, accompagnati da Carlos Sainz e Stroll, mentre Norris non ha ancora fatto registrare il proprio tempo. Viene inoltre segnalato un rientro in condizioni non sicure da parte di Albon, così come da parte di Hamilton.

Valtteri Bottas procede al secondo tentativo con mescole da asciutto, venendo seguito da tutti gli altri piloti. Fa eccezione Sainz, che continua a girare con le intermedie. Il primo crono su pneumatici morbidi non giova a nessuno, non si scende sotto ai tempi già registrati. Inoltre, Esteban Ocon perde il controllo, danneggiando l’ala anteriore in un contatto con il muro. Le gomme si accendono a meno di due minuti dal termine e la classifica si prepara alla rivoluzione.

Leclerc trova traffico e dunque si affida a un ultimissimo colpo, mentre davanti migliorano tutti. Sicura l’esclusione di Ocon, a lui si aggiungono Tsunoda, Gasly, Magnussen e Bottas. Verstappen passa il taglio con un margine di appena 0.364 sul giapponese, dopo un finale al cardiopalma. Il migliore della sessione si rivela essere Oscar Piastri, seguito dai due piloti Ferrari. Saranno inoltre investigati al termine i due rientri di Hamilton e Albon, mentre viene notato un impeding di Magnussen.

Qualifiche GP Belgio: Q3

A seguito dell’escursione di pista di Ocon, l’inizio della Q3 viene ritardato ai fini di riparare le barriere e pulire dalla ghiaia. Si lavora sul fondo di Sergio Perez prima del semaforo verde, possibili danni per il messicano. Il primo tentativo vede Charles Leclerc poleman provvisorio, più veloce di un oltre un decimo rispetto a Verstappen. Al momento, la prima fila sarebbe tutta rossa in quanto Sainz, col terzo tempo, scalerebbe davanti al pilota olandese a causa della penalità di quest’ultimo.

Partono per il giro finale al limite del tempo massimo tutti i piloti, con Russell che rischia di prendere bandiera. Leclerc si conferma molto veloce, così come Sainz e Verstappen, ed è proprio l’olandese a far registrare il crono migliore di questa qualifica. Ma la pole va al monegasco, che partirà dalla prima casella nella gara di domenica. Al fianco del ferrarista vi sarà Sergio Perez, mentre Hamilton affiancherà Carlos Sainz in seconda fila. Il Campione in carica dovrà posizionare la propria monoposto nella casella numero sei. Quinta posizione per Piastri, mentre Norris sarà settimo. Alle loro spalle Russell, Alonso e Stroll.