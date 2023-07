GP Belgio, Verstappen: “Ho avuto molta fortuna”

In un venerdì del GP del Belgio estremamente complicato per le sue condizioni meteo, Max Verstappen non tradisce e piazza un crono stratosferico – “Sappiamo che la macchina è veloce, ed anche quest’oggi siamo riusciti a dimostralo”

In una qualifica che si è andata man mano sempre più asciugandosi Max Verstappen è stato capace di dare una botta alle speranze di tutti facendo segnare un tempo monstre, inarrivabile per chiunque altro. Quell’1.46.168 si materializza però solo dopo un Q2 che lo ha visto passare il taglio per un soffio, forse baciato dalla dea bendata. Malgrado ciò non sarà il due volte campione del mondo olandese a partire dal palo nel GP del Belgio per via della penalità di cinque posizioni di cui dovrà farsi carico dopo aver montato il quinto cambio in stagione.

Alle interviste il classe ’97 ha iniziato per l’appunto facendo un breve analisi del suo momento più critico. “Nel Q2 eravamo al limite, le condizioni erano davvero molto insidiose. La pista si stava asciugando rapidamente, e all’ultimo non avevo quella fiducia per spingere di più. Ho avuto molta fortuna a qualificarmi al decimo posto“.

“Poi nel Q3 con due set di gomme ho potuto spingere maggiormente e [di conseguenza] rischiare maggiormente, ed è quello che abbiamo fatto nell’ultimo tentativo. Tornare in pole, anche se dovrò arretrare in qualche posizione domenica per la penalità che avrò, è il miglior risultato che potevamo ottenere oggi”.

Il distacco sul secondo classificato (Charles Leclerc su Ferrari) è ammontato a 820 millesimi, però nel complessivo ad aver fatto la differenza è stato l’intertempo registrato fra Le Combes e Stavelot. “Nel secondo settore c’era anche la pista un po’ umida. C’era soltanto una traiettoria asciutta, ed in alcune curve si doveva fare una linea alternativa rispetto a quella solita. Era tutta una questione di fiducia e di rischiare tutto per ottenere un tempo migliore. Sappiamo che la macchina è veloce, anche in queste difficili condizioni che abbiamo trovato quest’oggi siamo riusciti a dimostrarlo ancora una volta”.

Eppure come precedentemente ribadito Max partirà solo quinto. Ma anche nel 2022 a Spa aveva dovuto scontare una penalità riuscendo già allora a vincere con gran distacco. Motivo per cui le speranze di vedere un risultato differente in un’annata che lo vede ancora più dominante sono poche. “Lo scorso anno avevamo ancora più posizioni di penalità e siamo stati in grado di centrare l’obiettivo”. Il sabato sarà invece una giornata a sé stante con Shootout e Sprint, in vista di ciò la stella di Red Bull ha sottolineato come l’attenzione porterà a mettere il naso all’insù: “Vedremo domani quale sarà il meteo e che tipo di gara potremmo fare”.

“Questo circuito mi piace. Ho corso qui tante volte e sono cresciuto neanche tanto lontano da qui, per cui per me è una seconda gara di casa. È stato bellissimo vedere così tanti tifosi. È stato un po’ difficile con tutta quella pioggia, ciononostante hanno tenuto duro e sono rimasti qui”, ha detto per concludere.