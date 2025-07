GP Belgio, Piastri: “Ho fatto un bel primo giro”

Oscar Piastri vince il GP del Belgio surclassando la concorrenza. Sempre più leader del mondiale, una mossa da vero campione gli consegna il gradino più alto del podio

Non ce n’è per nessuno, Oscar Piastri domina in Belgio, vincendo il GP a Spa da vero campione. Mai impensierito concretamente da un Norris imperfetto, porta a casa l’ottava vittoria in carriera a meno di un anno dalla prima in Ungheria. Una gara in solitaria ma degna di nota per il sorpasso dopo la partenza. Diversi giri sotto Safety Car non hanno distolto l’australiano dall’obiettivo e dunque, alla prima occasione, ha colto il momento per rubare la posizione al compagno di squadra. Da lì in poi il vuoto, in una gara bagnata ma dalle poche azioni.

Pneumatici medi? Scelta giusta

“Sapevo che il mio primo giro sarebbe stata la mia opportunità migliore per vincere la gara” afferma Piastri. “Mi sono incollato in curva 1, ho dovuto alzare leggermente il pedale prima dell’Eau Rouge e poi ho spinto, e poi sono riuscito a fare la mia mossa. Ho faticato un po’ alla fine perché probabilmente la media non era la gomma migliore per gli ultimi 5-6 giri. Però in gran parte ho avuto la gara sotto controllo. Era quello che volevo. Ero un po’ deluso da me stesso dopo ieri, però alla fine partire secondo a Spa non è poi così tanto male, così ho visto anche oggi”.

“Onestamente ero un po’ deluso dalla partenza sotto Safety Car perché pensavo che mi avrebbe creato un po’ di opportunità. Però, per fortuna, sono riuscito a restare vicino alla curva 1 e quando ero così vicino sapevo che avrei alzato il pedale un pochino meno di Lando. […] È stato un bel primo giro da parte mia” continua.

“E poi le gomme medie, soprattutto la decisione… quando ho saputo che Lando aveva montato le gomme dure… Beh avrei giocato la stessa carta probabilmente se io fossi stato secondo” ammette l’australiano. “Sapevo che sarebbe stata la decisione giusta per lui. La media in quel momento era la gomma più sicura per me, perché magari qualcuno poteva avere un incidente e far uscire la Safety Car, era migliore la media per la ripartenza“.

“Poi la media è andata abbastanza bene nella Sprint di ieri, per cui non ha fatto, penso, troppa differenza. Quando però sei in lotta così con un primo o secondo posto, vuoi magari cercare di avere un piccolo vantaggio in un modo o nell’altro, ma alla fine è andata meglio per noi“ conclude il vincitore del GP del Belgio.