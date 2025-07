GP Belgio: l’ordine d’arrivo a Francorchamps

Terminato ufficialmente il GP del Belgio: l’ordine d’arrivo

Il GP del Belgio si chiude definitivamente con un ordine d’arrivo … La partenza, avvenuta con un’ora e venti di ritardo a causa del maltempo, vede solo sedici vetture in griglia. Quattro piloti (Alonso, Antonelli, Hamilton e Sainz), infatti, sono partiti direttamente dalla pit-lane. Punto dalla quale è iniziata definitivamente la gara, sotto regime di Safety Car. Non si è, di conseguenza, partiti dalla griglia. Un grande vantaggio per Lando Norris, che ha potuto dare il via alla gara mantenendo la prima posizione per i primi quattro giri.

Ma Norris non è riuscito ad approfittare della situazione. Con un riflesso fulmineo, Oscar Piastri conquista la pole al quinto giro. Il primo vero e proprio giro della gara. E la mantiene per tutta la restante durata del Gran Premio. Un grande GP per gli appassionati del Circus, che hanno visto ben ripagata l’attesa.

Lotte continue

Lotta continua tra Max Verstappen e Charles Leclerc per l’ultimo gradino del podio. Competizione poi vinta dal monegasco, che guadagna un nuovo podio per il team di Maranello. Una giornata decisamente positiva per la Rossa, che ha visto l’incredibile rimonta del sette volte iridato. Quest’ultimo in grado di raggiungere la zona punti in pochi giri, dopo essere partito dalla pit-lane per un cambio di power unit. Una fortuna non toccata, invece, a Carlos Sainz, sempre bloccato tra le ultime posizioni. Weekend positivo per il compagno di squadra Alex Albon che, dopo un fine settimana solido, conferma la sua performance belga con una sesta posizione.

Oscar Piastri diventa il terzo australiano a vincere il Gran Premio del Belgio. Dietro di lui l’altro pilota Papaya, Lando Norris. Finale amaro per il britannico che però dimostra, ancora una volta, la sua costanza. La McLaren si distacca così, ancora di più, dalle altre scuderie nella classifica Costruttori.