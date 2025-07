GP Belgio, Piastri: “Che spavento in SQ2”

Dopo la mini pausa, Oscar Piastri riparte dalla pole position nelle qualifiche sprint del GP Belgio. La prima fila completata da Max Verstappen

La ripresa del campionato dopo due settimane di pausa, ritrova un Oscar Piastri in forma spaziale, autore della pole position nelle qualifiche sprint del GP Belgio. Un giro strepitoso da parte dell’australiano, con il cronometro che segna 1’40″510 e disintegra il record della pista di Spa-Francorchamps che c’era dal 2020.

Il leader del mondiale, rifila così distacchi importanti agli avversari: 477 millesimi dati a Max Verstappen, e sei decimi a Lando Norris con l’altra McLaren.

L’impresa di Piastri, sui saliscendi della pista di Spa-Francorchamps non è stata semplice, anzi anche lui ha avuto qualche brivido. In particolare in SQ2, quando si è visto cancellare il primo tempo per un track limit, davvero millimetrico. Poi, nel tentativo di entrare nel turno successivo, ha preferito un giro senza rischi, anche se poi ha chiuso decimo e a un passo da una clamorosa esclusione.

Piastri crosses the line but his time is deleted for exceeding track limits He’ll have time to go again#F1Sprint #BelgianGP pic.twitter.com/MHTWOwTmVJ — Formula 1 (@F1) July 25, 2025

Oscar è riuscito a ritrovare competitività e freddezza, e portare a casa un ottimo risultato. Le McLaren non hanno ricercato la velocità massima, preferendo portare il carico aerodinamico nel settore centrale della pista, dove la vettura ha dimostrato di essere nettamente superiore alla concorrenza.

Oscar: “Avrei potuto rosicchiare ancora un decimo”

“È stato un bel giro. Ho avuto uno spavento nelle SQ2, con il giro cancellato. Tuttavia, la macchina è stata eccezionale e per tutta la sessione, ho potuto mettere insieme diversi bei giri. Un grande lavoro del team, la macchina grandiosa e questa è una pista che mi piace. È una delle mie preferite, in tutto l’anno”.

“Lo so, avrei potuto rosicchiare ancora un decimo, ma mi sono divertito tantissimo. Quando la macchina è così ben guidabile, è incredibilmente piacevole,” così le prime parole di Oscar Piastri, al termine delle qualifiche sprint.

Oscar: “Red Bull velocissime in rettilineo”

In SQ2 Oscar Piastri, si è visto un tempo cronometrato cancellato. Un momento sicuramente spiacevole, ma ciò nonostante l’australiano non è sembrato particolarmente destabilizzato, visto questo inizio di weekend da perfetto dominatore. Sicuramente la velocissima MCL39, ma anche l’ottimo feeling che il pilota ha con la difficile pista di Spa-Francorchamps.

“La macchina è in una buona finestra, fin dal primo giro. Ripeto, questa è una pista nella quale sono sempre felice di tornare. Non so il perché, ma penso di avere un’ottima fiducia, anche negli ultimi weekend dove ero andato bene a livello di passo. Tuttavia, poi non sono andato tanto bene a livello di risultati. Al di là di questo, è così bello poter concretizzare anche in termini di risultato“.

Domani, sabato si correrà la Sprint Race su una delle piste più lunghe del calendario, questo comporterà avere pochi giri. Una situazione che potrebbe essere favorevole alla McLaren, visti i vari carichi a livello aerodinamico?

“Dobbiamo guardare le Red Bull, sono velocissimi sul rettilineo. Nelle prove sono andato bene, tuttavia partire in pole position a Spa-Francorchamps non è così vantaggioso. Anzi, forse è la pista peggiore dove ottenere la pole, il passo è sembrato molto forte, e io mi sono sentito bene. Quindi speriamo di ripeterci anche domani,” ha commentato il pilota della McLaren, in conclusione.>