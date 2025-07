GP Belgio Sprint Qualifying: Piastri in pole davanti a Verstappen

GP Belgio Sprint Sprint Qualifying: Piastri in pole, Ferrari in difficoltà

La sprint qualifying del GP Belgio è all’insegna di Oscar Piastri, che a Spa-Francorchamps si prende la pole position per la gara breve del sabato. Il leader del Mondiale, già il più veloce nelle prove libere, conferma il suo stato di forma nelle qualifiche Sprint del tredicesimo appuntamento del campionato di Formula 1 2025.

Il pilota australiano della McLaren precede Max Verstappen, secondo con la Red Bull, e un deludente Lando Norris, staccato di sei decimi dal compagno di squadra. La McLaren monopolizza così la prima e la terza casella della griglia, mentre la Ferrari fatica nonostante l’introduzione della nuova sospensione posteriore.

Charles Leclerc è quarto, molto distante dalla vetta, mentre Lewis Hamilton è protagonista di un testacoda in SQ1 e chiude addirittura 18°. Una Sprint Qualifying amara per il Cavallino, che dovrà rimontare nella gara breve di sabato.

Incidente per Antonelli e fuori Hamilton: subito colpi di scena in SQ1

In SQ1 tutti i piloti scendono in pista con mescola media obbligatoria. Il primo colpo di scena arriva con Andrea Kimi Antonelli, che va in testacoda sulla ghiaia al primo giro lanciato, compromettendo il fondo della sua Mercedes. Il giovane italiano chiude ultimo, ma l’eliminazione eclatante è quella di Hamilton, anche lui autore di un testacoda nel tentativo finale di migliorare il proprio tempo.

Fuori anche Albon (Williams), Hulkenberg (Sauber) e Colapinto (Alpine). Piastri comincia a dettare il passo con 1’41″769, davanti a Verstappen e Norris.

Ancora pneumatici medi per la seconda fase. Piastri rischia grosso quando gli viene cancellato il primo tentativo per track limits. L’australiano riesce comunque a rilanciarsi in extremis, strappando il decimo tempo e rimanendo in gioco per appena 41 millesimi. Davanti a tutti si porta Norris, seguito da Verstappen e Leclerc.

Fuori dalla top10: Lawson (Racing Bulls), Tsunoda (Red Bull), Russell con una Mercedes in difficoltà, e le due Aston Martin di Alonso e Stroll.

Piastri perfetto in SQ3, Leclerc quarto, si rivede Bearman

In SQ3 si passa alla mescola soft. Ed è proprio qui che Piastri trova il giro perfetto: 1’40″510, nuovo record della pista. Il margine su Verstappen è di quasi mezzo secondo, mentre Norris paga ben sei decimi. Leclerc riesce a mettersi in quarta posizione, ma lontano dai primi tre.

Alle spalle del monegasco chiudono Ocon (Haas), Sainz (Williams) e Bearman, che si rivede nella parte alta della classifica. Completano la top ten Gasly, Hadjar e Bortoleto.

GP Belgio Sprint Sprint Qualifying, la griglia completa

1. Oscar Piastri (McLaren) – 1:40.510

2. Max Verstappen (Red Bull) +0.477

3. Lando Norris (McLaren) +0.618

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0.768

5. Esteban Ocon (Haas) +1.055

6. Carlos Sainz (Williams) +1.251

7. Oliver Bearman (Haas) +1.347

8. Pierre Gasly (Alpine) +1.449

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) +1.461

10. Gabriel Bortoleto (Sauber) +1.666

Seguono: Lawson, Tsunoda, Russell, Alonso, Stroll, Albon, Hulkenberg, Hamilton, Colapinto e Antonelli.

Mattia Romano