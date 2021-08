GP Belgio, per Russell e la Williams una pazzesca prima fila!

George Russell affiancherà Max Verstappen al via del Gran Premio del Belgio, dopo una qualifica che gli ha riservato la partenza dalla prima fila

Il circuito di Spa ci ha regalato delle qualifiche cariche di emozioni. I piloti hanno dovuto affrontare la pioggia e la pista bagnata per tutta la durata della sessione, interrotta da una bandiera rossa a seguito dell’incidente di Lando Norris in Q3. Ma, riprese le qualifiche per gli ultimi otto minuti, è iniziata la magia. Dopo un giro spettacolare, con un primo settore più veloce di tutti, George Russell si è guadagnato la partenza dalla prima fila per il Gran Premio di domani.

Yep, that really did just happen. pic.twitter.com/zWY0SDUNjQ — Williams Racing (@WilliamsRacing) August 28, 2021

Un traguardo eccezionale per la Williams, e uno splendido biglietto da visita per l’inglesino, il cui sbarco in Mercedes per l’anno prossimo sembra essere sempre più probabile. Intervistato emozionatissimo e provato, ma sorridente, queste sono state le sue parole: “Non so cosa dire onestamente. Pensavo avessimo fatto un buon lavoro andando al Q3, ma la prima fila è qualcosa di incredibile. Siamo oggettivi, abbiamo trovato il momento giusto per andare in pista e la monoposto ha dato buone sensazioni. Ho acquisito tanta fiducia e speriamo che domani andrà altrettanto bene“.

“Ero in una posizione fortunata ma non avevamo nulla da perdere. Eravamo già in Q3 e già era un bene per noi, abbiamo usato la mappatura massima per l’ultimo giro. E ho detto: proviamoci“. Reduce dall’ultimo Gran Premio che gli ha regalato i primi punti di stagione, la gara di domani sarà ancora più importante. Per Russell, sfruttare al massimo il vantaggio datogli dalla partenza in prima fila sarà necessario per poter concludere la gara in top 10 e portare altri punti alla sua scuderia: “E’ assolutamente una sensazione fantastica, ma domani è una giornata importante per fare punti. Cercheremo di attaccare e rincorrere il miglior risultato possibile“.