GP Belgio, Hamilton: “Non mi aspettavo questo risultato”

Risultato fantastico per la Mercedes durante il GP del Belgio: un altro podio per Lewis Hamilton, che conquista la seconda posizione a Spa

Il GP del Belgio si conclude con un nuovo podio da aggiungere alla, già ampia, collezione di Sir Lewis Hamilton. Il pilota Mercedes, oggi nominato anche Driver of the day, piazza la sua monoposto in seconda posizione. Appena dietro un velocissimo George Russell, che ha portato il team di Brackley alla realizzazione di una doppietta dopo diverso tempo. Tutto questo sorprendo non solo gli appassionati, ma anche lo stesso team, grazie ad un ottimo spirito di squadra.

Sorpresa soprattutto viste le premesse del weekend. Giorni in cui la Ferrari e la McLaren sembravano essere tra le favorite alla vittoria. Ma nella giornata soleggiata di oggi a Spa c’è stata solo una lotta finale per il podio, ed è stata quella tra i due leoni britannici della Mercedes. L’unico dubbio durante gli ultimi giri della gara era chi dei due sarebbe riuscito ad ottenere il gradino più alto.

Un risultato inaspettato

Durante le interviste post-gara, Lewis Hamilton ha ammesso la sua sorpresa per il risultato. Soprattutto in seguito all’andamento delle prove libere e delle qualifiche. “Non me lo aspettavo assolutamente. Innanzitutto, devo fare le mie congratulazioni a George e al team. Il venerdì è stato disastroso per noi: la vettura non era da nessuna parte, abbiamo fatto qualche cambiamento ma non sapevamo come sarebbero andate le cose” ha affermato il britannico, facendo riferimento alla pioggia dei giorni precedenti.

“Oggi la vettura è stata fantastica, abbiamo guadagnato una doppietta. Abbiamo fatto un lavoro solido tra pit stop, strategia e grazie ai ragazzi in fabbrica” ha continuato Hamilton. Quest’ultimo non ha mancato di elogiare la performance del compagno di squadra, pensando però anche a cosa sarebbe potuto andare diversamente. “George ha fatto un lavoro straordinario, andando lungo sui penumatici. A me rimanevano delle gomme, però il team mi ha detto di rientrare e purtroppo è andata così. È una di quelle giornate” ha dichiarato il campione britannico.

Alla domanda se il team possa puntare o meno al campionato, il sette volte iridato appare divertito. “No, però non si può mai sapere” ha infatti risposto, senza pensarci due volte. Ammettendo che, forse, questa sarebbe una speranza un po’ eccessiva. “Se continuiamo con queste prestazioni, che sono fantastiche, magari potremmo. Oggi la McLaren era un pochino più forte di noi, ma noi eravamo più avanti dall’inizio. Dobbiamo continuare a spingere” ha poi concluso il suo intervento Hamilton.