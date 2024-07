GP Belgio, Piastri: "Pensavo di farcela, ma..."

Oscar Piastri fresco vincitore del GP Ungheria, conquista un altro podio stagionale al termine del GP Belgio. Ma, non è soddisfatto…

Oscar Piastri con la McLaren sale sul podio al termine del GP Belgio, tagliando il traguardo alle spalle della Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton.

Per il pilota della McLaren, fresco vincitore una settimana fa all’Hungaroring, chiude il weekend belga in terza posizione al termine di una gara dove le strategie si sono rivelate molto fondamentali: come abbiamo visto con la vittoria di Russell.

La McLaren è arrivata a Spa-Francorchamps, con l’obiettivo di sfruttare al meglio quest’ottimo momento, e ottenere altri buoni risultati. Per questo, per la MCL38 è stato scelto un assetto molto scarico. Tuttavia in gara è mancato qualcosa in termini di velocità.

Oscar: “Bisognava fare con George”

“Onestamente pensavo di potercela fare. Ma, avere la pista sgombra davanti faceva tantissima differenza oggi. Ad un certo punto, ho avuto un po’ di pista libera davanti durante lo stint centrale e sono riuscito a recuperare un po’ di velocità. Questo mi ha messo in una posizione migliore, per cambiare le gomme. Tuttavia, bisognava andare avanti come ha dimostrato George,” ha esordito Oscar Piastri al termine del GP Belgio.

“Ho gestito molto bene la gara, e sono contento. È la seconda volta quest’anno che arrivo un po’ lungo nei pit-stop. Cercherò di non rifarlo la prossima volta, ho rischiato di investire il mio meccanico. Ma, al di là di questo non penso si potesse fare ancora di più,” ha aggiunto Piastri, parlando dell’errore commesso al pit-stop, arrivando lungo alla piazzola che gli è costato circa un secondo e mezzo.

Incalzato dalle domande di Gunther Steiner a fine gara, Oscar Piastri ha confermato che alla sua McLaren è mancata la velocità, nel sottolineare la fatica fatta a superare la Ferrari di Charles Leclerc per ottenere la terza posizione: “Credo che ci è mancato qualcosina in termini di velocità. Ci sono voluti un paio di giri per superare Charles, e ho di conseguenza surriscaldato le gomme”.

“In ogni caso, il passo che ha fatto George, che è rimasto fuori con un set di Hard, era la cosa giusta da fare. Noi non avevamo abbastanza passo per riprenderlo e chiaramente neanche Lewis. Magari avremmo potuto fare qualcosa meglio, cercando di sfruttare al meglio le opportunità, ma qualcosa è mancato”.

Ora si va in vacanza, prima del rush finale

Ora la Formula 1 andrà in vacanza, e ritornerà la settimana dopo ferragosto con il GP d’Olanda. Le sensazioni di Piastri, in vista delle prossime ultime dieci gare della stagione 2024: “Sensazioni positive, sono state delle settimane molto buone per me e per il team. Abbiamo portato a casa tanti punti, e recuperato qualcosa sulla Red Bull che è una cosa molto positiva alla vigilia della pausa. Tutti noi, non vediamo l’ora di riposarci un po’ e anche io. Ma sono state settimane molto divertenti per me, non vedo l’ora di rilassarmi un po’ e tornare ancora più forte nella seconda parte della stagione”.>