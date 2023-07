GP Belgio, Gasly: “Una dedica speciale per Anthoine”

Pierre Gasly conclude la Sprint Race del GP del Belgio in terza posizione dopo l’ottima decisione strategica del team

Spa non ha risparmiato neppure la Sprint Race: una violenta pioggia ha costretto a ritardare la partenza della mini gara. E una volta iniziata la corsa, le monoposto sono rimaste dietro la Safety Car per ben cinque giri. L’inizio è stato poi concitato,con strategie diversificate a metà fra i venti piloti. La decisione di passare subito alle intermedie ha premiato, fra gli altri, Pierre Gasly, che partito sesto ha concluso la Sprint Race in terza posizione.

“E’ una sensazione fantastica. Sono estremamente felice di aver concluso nelle prime tre posizioni. Specialmente qui a Spa, che è un po’ la gara di casa per noi, non essendoci più il GP di Francia.” ha affermato dopo la corsa. “Le condizioni erano molto difficili, e sono davvero soddisfatto. Siamo entrati ai box nel momento giusto e siamo riusciti a mantenere la posizione fino a fine gara“.

Lap 1/11 Pierre amongst others come in for a set of Inters, rejoining behind PIA. #Alpine #BelgianGP pic.twitter.com/KormqIqD9h — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) July 29, 2023

LA DEDICA ALL’AMICO HUBERT E AL TEAM

“E’ qualcosa di molto speciale, soprattutto qui a Spa. E’ una dedica speciale anche per Anthoine.” dichiara Gasly, ricordando il suo caro amico Hubert scomparso proprio su questo circuito nel 2019. Un ottimo risultato anche per l’Alpine, che dopo la gara di domani si troverà di punto in bianco senza team principal e direttore sportivo. “Sono molto felice anche per il team, perché non è stata una settimana semplice.” aggiunge infatti il pilota.



Un’impresa davvero lodevole, quella di riuscir a tenere dietro di sé il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. “Io ho dato tutto. Vedevo che si stava riavvicinando, ma ho cercato di concentrarmi sulla mia guida, facendo un giro pulito dopo l’altro.” commenta Gasly. “Non è stato semplice, perché c’era anche un certo degrado delle gomme. Però ho dato tutto, e alla fine ho colto i frutti. Ora possiamo attaccare di nuovo anche domani.” afferma il pilota per chiudere.