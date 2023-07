GP Belgio, Piastri: “È una grande soddisfazione”

Oscar Piastri conquista la seconda posizione della Sprint Race del GP del Belgio, primo podio in carriera per il pilota della McLaren

Dopo averlo inseguito per due gare di fila, finalmente Piastri arriva al suo primo podio in carriera. È stato capace di concludere in seconda posizione la Sprint Race del GP del Belgio. Il talento della McLaren si è mostrato pronto alle insidie del circuito belga. Il giovane pilota si è ritrovato a guidare la gara dopo il pit stop di Verstappen, ma ha poi perso la prima posizione a causa di un sorpasso da parte di Super Max, tornando così in seconda posizione. Dopo l’ottimo risultato delle qualifiche, l’australiano continua a dimostrare di che stoffa è fatto. Si può dire che il GP del Belgio ha mostrato quanto sia luminosa la stella di Piastri.



Allo spegnimento dei semafori, avvenuto dopo alcuni minuti d’attesa, la Sprint Race è partita dietro la Safety Car a causa dell’acqua presente in pista. Al rientro della vettura di sicurezza, Piastri è subito rientrato ai box per effettuare un cambio gomme, passando da pneumatici da bagnato a intermedie. Questa decisione lo ha portato a salire in prima posizione, poiché Verstappen è rientrato ai box, conducendo la gara per pochi giri. Dopo un secondo rientro della Safety Car in pista, a causa del ritiro di Alonso, il pilota McLaren si è dovuto arrendere al potere della RB18 del campione del mondo in carica, venendo relegato in seconda posizione. Questa posizione l’ha mantenuta fino al termine della gara, riuscendo così a conquistare il suo primo podio in carriera.

Le dichiarazioni del pilota

Intervistato al termine della Sprint Race, Piastri dichiara che: “Sono molto felice, abbiamo dato il massimo. Siamo rientrati ai box e successivamente è rientrata la Safety Car. Sono stato in testa per alcuni giri, ma al momento del restart ho provato tutte le possibilità per difendermi, tuttavia Max era troppo veloce e voglio congratularmi con lui. Il secondo posto è una grande soddisfazione, poiché, a parte Verstappen, avevamo il miglior ritmo in pista. Non posso ringraziare abbastanza il team per lo sviluppo messo in atto sulla monoposto. Pensavo che la Safety Car potesse aiutarci, ma non poteva tenere dietro Max in rettilineo. Ci ho provato, ma purtroppo non è stato possibile. Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma ci prendiamo questi bellissimi punti“.