GP Belgio, Fp2: Verstappen davanti a tutti, disastro Ferrari

Sul circuito di Spa Francorshamps l’olandese della Red Bull stampa il miglior tempo, aspettando il ritorno delle Mercedes.

Dopo una prima sessione di prove libere monopolizzata dalle Mercedes, è Max Verstappen a spuntarla nelle FP2 del GP del Belgio. L’olandese volante stampa un tempo di 1.43.744 millesimi con gomme soft, seguito da un arrembante Daniel Ricciardo, che con la sua Renault si piazza a soli 48 millesimi dal pilota Red Bull. Red Bull che si presenta sul circuito belga, per l’ennesima volta, come la principale avversaria della Mercedes. Il team austriaco si è dimostrato molto veloce in particolare nel settore centrale.

Renault con il secondo miglior tempo di Ricciardo dimostra la sua ottima crescita: la casa francese si è presentata a Spa con una vettura piuttosto scarica, cercando di sfruttare le alte velocità del circuito delle Ardenne. Hamilton stampa il terzo tempo della sessione, a soli 96 millesimi dal miglior giro. Bottas solo sesto. I due piloti Mercedes hanno comunque tenuto il miglior passo gara. Segnale che non hanno mostrato probabilmente tutto il loro potenziale.

FERRARI DIETRO LE ALFA ROMEO

Forse la peggiore sessione di prove libere degli ultimi 30 anni per la scuderia di Maranello. Charles Leclerc non va oltre la 15esima posizione. Vettel fa anche peggio: il pilota tedesco stampa solamente il 17esimo tempo. Meglio di loro fanno le due Alfa Romeo. Una Ferrari a dir poco imbarazzante che non sa ormai che pesci prendere. Lenta nel primo e terzo settore, un trattore nel settore centrale, dove paga quasi un secondo sulle Alfa Romeo. Se non riusciranno a risolvere i tanti problemi che l’affliggono, si rischia l’eliminazione nel Q1, nel sabato di qualifiche.

PILOTI DEL MIDFIELD MOLTO VICINI

Tra l’abisso Ferrari e i top team ci sta in mezzo una battaglia tiratissima tra i piloti del midfield. Alle spalle dei top tre ci sono sei piloti nel giro di tre decimi. Le due Racing Point hanno dimostrato di avere un grande passo gara, al netto delle prestazioni del giro di qualifica dove Perez e Stroll si piazzano rispettivamente al quinto e all’undicesimo posto. Bene le McLaren e le AlphaTauri.

Ecco la classifica delle FP2 del GP del Belgio:

Rosario Busacca