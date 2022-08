GP Belgio, Ferrari: “È stato un buon venerdì”

Scuderia Ferrari si dichiara pronta per affrontare al meglio il weekend del GP del Belgio

In un’uggiosa Spa-Francorchamps si sono disputate oggi le due sessioni di prove libere, caratterizzate da gran lavoro in pista e dalla comparsa della pioggia. Il primo turno di libere ha visto protagoniste le due Ferrari, che hanno sancito il loro dominio con l’1-2 nella tabella finale dei tempi. Per quanto riguarda le FP2, la Scuderia del Cavallino ha girato su tempi buoni ma non del tutto ottimali per poter contrastare un velocissimo Verstappen. Nonostante la penalità inflitta a Leclerc che lo costringerà al fondo della griglia, entrambi i piloti Ferrari si sono dichiarati pronti per affrontare al meglio il GP del Belgio di domenica.

Per quanto riguarda le FP1, Charles Leclerc ha concluso al secondo posto, con un tempo di 1:46.607 mentre Carlos Sainz ha concluso primo, con un crono di 1:46.538. Nel secondo turno di libere, invece, il monegasco ha concluso sempre al secondo posto stampando un crono di 1:46.369. Lo spagnolo suo compagno di squadra, invece, si è piazzato al quinto posto con un tempo di 1:46.649.

Dichiarazioni di Leclerc:

Al termine dei due turni di libere, il monegasco ha dichiarato: “È bello essere tornati in macchina dopo la pausa estiva. Abbiamo completato un buon numero di giri pur dovendo fare i conti con condizioni di pista particolari, con la pioggia che andava e veniva, magari solo in certe parti del tracciato”.

“È difficile stabilire un ordine di valori dopo la giornata odierna perché credo che i team seguissero programmi piuttosto diversi fra loro. Domani, visto che prenderemo penalità e domenica scatteremo dal fondo, ci concentreremo soprattutto sul lavoro in configurazione gara”, ha affermato Leclerc.

Dichiarazioni di Sainz:

Anche lo spagnolo ha affermato: “Nel complesso è stato un buon venerdì. Nella prima sessione mi sono sentito subito a mio agio con il bilanciamento della vettura, mentre nella seconda alcuni cambiamenti che abbiamo provato non hanno dato i risultati attesi”.

“Comunque sono davvero fiducioso, sappiamo su cosa lavorare in vista di domani e anche a livello di passo gara direi che ci siamo. Credo che ci siano le premesse per fare molto bene per quanto riguarda il resto del weekend”, ha affermato Sainz per concludere.