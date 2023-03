GP Bahrain, Verstappen: “Ottime qualifiche”

Con un gap di pochi decimi, sul compagno di scuderia, Max Verstappen conclude le qualifiche, del GP del Bahrain, portando la Red Bull in pole position

Si conclude un’emozionante sessione di qualifiche in Bahrain, con Max Verstappen che riesce a conquistare la pole position. La lotta per la partenza dal palo è stata una battaglia continua, con addirittura cinque piloti racchiusi in pochi decimi. Per il pilota campione del mondo, da quello che si è visto in questa prima parte del week-end, non sarà semplice conquistare la vittoria del Gran Premio. L’olandese dovrà guardarsi le spalle, oltre che dalle Ferrari, da Sergio Perez, pronto a dare del filo da torcere a Verstappen dopo il finale della scorsa stagione.

Max Verstappen takes the first pole of 2023 in Bahrain!#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/vZlHGDbbmr — Formula 1 (@F1) March 4, 2023

Intervistato da David Coulthard, Verstappen, ha dichiarato che: “Credo che sia stato un week-end iniziato in modo molto difficile, ma siamo riusciti a trovare una quadra. Sono state delle ottime qualifiche e sono contento di essere in pole, un risultato positivo per tutto il team. Siamo reduci dalla scorsa stagione che è stata veramente ottima e vedere Sergio in seconda posizione è fantastico. È stata una sorpresa aver conquistato la pole, dopo i risultati delle prove libere”. Sui cambiamenti della RB-19 rispetto allo scorso mondiale, il campione del mondo, spiega: “Diciamo che abbiamo cambiato qualcosa, rispetto alla scorsa stagione. Bisogna partire competitivi e su questo ci siamo riusciti in modo ottimo“.

Una qualifica da campione del mondo

Verstappen, come si può capire anche dalle sue parole, sa che la conquista della pole position sia stato un’impresa incredibile. La Red Bull ha dovuto far fronte a Ferrari e Mercedes e, all’inaspettata, Aston Martin che ,con Fernando Alonso, si sta dimostrando competitiva. L’olandese ha chiuso la Q1 in settima posizione, a tre decimi da Sainz primo. Dalla seconda sessione di qualifiche, il campione del mondo, ha mostrato i denti andando a posizionarsi in seconda piazza, dietro al rivale monegasco. Nel Q3 Verstappen ha mostrato di che pasta è fatto andando a stampare un 1:31.295 che gli è valso la pole position.