GP Bahrain, qualifiche: la stagione comincia da dove avevamo lasciato

Le ultime libere ci avevano consegnato un Alonso in cima classifica dei tempi, seguito da Verstappen, e con un Leclerc quinto alle spalle anche di Hamilton. Le qualifiche del GP del Bahrain avranno confermato tutto ciò? O avranno riservato qualche ribaltamento di fronte?

Già prima dell’inizio del fine settimana sapevamo che solo sabato pomeriggio avremmo finalmente potuto avere le idee più chiare. E così effettivamente è stato. Aston Martin è davvero così buona da permettere ad Alonso di lottare per la prima fila? Red Bull e Ferrari si stanno nascondendo? Se sì, quanto? Dove piazzare davvero Mercedes? Sono solo alcune delle domande che ci hanno accompagnato fino alle qualifiche del GP del Bahrain. Le prime della stagione, le più attese.

Q1

La prima a scendere sulla pista del Sakhir è stata l’AlphaTauri di Tsunoda inaugurando l’inizio dell’attività, seguito a ruota dal compagno di squadra. E poi dalle due SF23 che hanno scelto di montare, almeno in un primo momento, gomma gialla. A causa però di alcuni detriti provenienti proprio dalla vettura di Leclerc, la direzione gara ha preferito sventolare la bandiera rossa – nel momento in cui appena tre piloti avevano fatto segnare un crono.

Alla ripresa il traffico l’ha fatta inevitabilmente da padrona. Nel primo vero colpo e man mano che le macchine transitavano sotto la linea del traguardo, abbiamo assistito ad un continuo miglioramento dei tempi – da Verstappen fino a Sainz (con in mezzo Alonso, Leclerc e Russell). Se il madrileno ha deciso di rimanere ai box, per il secondo tentativo gli altri hanno optato per il non rischiare. Anche se c’è da dire che i già citati Alonso, Leclerc e Russel lo hanno fatto con mescola usata.

Alle spalle molta concitazione c’è stata in particolare per McLaren e Haas. Per Norris salvatosi al limite per aver fatto il tempo prima di Sargeant. Per Hulkenberg capace di piazzare all’ultimo la VF23 in sesta posizione. Fuori dal Q2: Sargeant, Magnussen, Piastri, De Vries e Gasly (quest’ultimo con tempo cancellato, ma va detto che senza questo la sostanza non sarebbe cambiata di molto).

Q2

Per il primo giro sono scesi in pista con pneumatico nuovo solo Red Bull, Mercedes e l’asturiano. Qui la RB19 ha mostrato maggiormente il suo potenziale, con l’olandese che ha dato quasi quattro decimi al sette volte campione del mondo, in quel frangente piazzatosi terzo. Dettaglio da tenere a mente per questo weekend è che per le W14 la squadra dei Brackley ha scelto un assetto più scarico, cosa che li favorisce nelle qualifiche ma che gli renderà un poco più complicata la corsa di domani.

Dopodiché con i ragazzi di Christian Horner ai box, gli altri hanno montato una rossa nuova. Il canadese riesce a mettere dentro la sua AMR23 per un soffio, mentre il monegasco piazza in cima la sua Ferrari. Fuori dal Q3: Norris, Bottas, Zhou, Tsunoda, Albon.

Q3

Sono poi arrivati i dodici minuti più attesi, quelli del Q3. Davanti Verstappen e Perez, dietro Leclerc Sainz e Stroll. Il nativo di Hasselt fa suo il primo sforzo fermando il cronometro sull’ 1.29.897, lasciando il suo coetaneo ferrarista a 103 millesimi di distanza. Nel momento in cui questi erano fermi, Russell, Hamilton, Alonso ed Hulkenberg hanno realizzato il loro tentativo.

Leclerc non è più sceso in pista, a parole dopo ha rivelato che hanno preferito salvare un set per la corsa piuttosto che usarlo per conquistare la partenza dal palo. E così mentre Max ribadiva la pole (1.29.708), Sergio confermava la prima fila, Charles scendeva in terza posizione e Carlos si assicurava la quarta piazza. Top 10 del GP del Bahrain: Verstappen, Perez, Leclerc, Sainz, Alonso, Russell, Hamilton, Stroll, Ocon, Hulkenberg.

L’ordine di arrivo delle qualifiche del GP Bahrain