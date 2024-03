GP Bahrain, Verstappen: “Gara speciale, mi sono sentito un tutt’uno con la vettura”

Max Verstappen vince il GP del Bahrain, seguito da Sergio Perez, dando vita alla prima doppietta della stagione. Terzo Sainz, quarto Leclerc

Max Verstappen riparte da dove ha lasciato, dal primo posto. Il pilota olandese ha trionfato a Sakhir, dimostrando ancora una volta come sarà molto difficile per i suoi avversari batterlo. Tutto liscio per il tre volte campione del mondo, che nel corso della gara, con la sua RB20, ha mostrato sin dalla partenza un gran margine nei confronti non solo di Leclerc( reduce di una gara alquanto frustrante a causa di un problema ai freni) ma nei confronti del resto del gruppo.

Emblematico il distacco col suo compagno di squadra, Sergio Perez, che nonostante abbia concluso in seconda posizione, ha pagato a conclusione del Gran Premio un distacco di ben ventidue secondi. Siamo solo all’inizio della stagione, tuttavia quanto visto oggi fa pensare a molti che sarà difficile pensare di battere il tre volte campione del mondo.

Le parole di Verstappen

Ai microfoni di David Coulthard ecco quali sono state le prime impressioni del tre volte campione del mondo:” Oggi è andata ancor meglio di quanto ci aspettavamo. La macchina è stata molto agevole nel guidare, avevamo un gran passo” ha ammesso Verstappen – “Mi sono trovato molto bene con la vettura, è sempre molto speciale poter godere di giornate come queste, perchè è andato tutto alla grande, sono stato un tutt’uno con la macchina”

Infine, l’ex pilota Formula 1 ricorda al pilota olandese di come i suoi festeggiamenti avranno vita breve, dato che fra due giorni saranno già verso Jeddah, per il secondo appuntamento. A tal proposito Verstappen ha concluso affermando: “Sarà una stagione molto lunga, ma va bene così. Un paio di giorni di riposo e sarò pronto al 100% per Jeddah, è sempre fantastico stare in questa parte del mondo, ci ha sempre regalato gare fantastiche” ha concluso. Verstappen vince il GP del Bahrain: stessa sorte anche a Jeddah? Staremo a vedere