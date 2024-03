GP Bahrain, Perez: “Un ottimo modo per iniziare la stagione”

Venticinque secondi dal compagno di squadra, ma per Sergio Perez il risultato conquistato in Bahrain è il massimo a cui avrebbe potuto puntare

Venticinque secondi di distacco sono un’infinità. Soprattutto se ti distaccano dal tuo compagno di squadra. Tuttavia, in casa Red Bull è stato messo a segno un 1-2 che ha visto un Sergio Perez abbastanza soddisfatto, nonostante alcuni problemi tecnici riscontrati durante il GP del Bahrain. Il messicano, partito dalla quinta posizione, ha (non troppo lentamente) risalito le posizioni che lo staccavano dal podio, mantenendo la seconda piazza e garantendo al proprio team un ottimo inizio di stagione.

Al termine della gara, ai microfoni di David Coulthard, Perez ha dichiarato di aver vissuto una gara abbastanza complicata. Il motivo? Prevalentemente la gestione delle gomme. Se, dall’esterno, la scuderia austriaca è sembrata ancora molto a proprio agio nella gestione delle mescole, il messicano ha smentito le apparenze sottolineando di aver faticato soprattutto nel passaggio da una gomma all’altra.

SOTTO ANALISI IN VISTA DEL WEEKEND DI JEDDAH

Quello che si troveranno ad affrontare in Red Bull questa sera è però un profondo lavoro di analisi. Perez ha ammesso di aver affrontato diversi problemi tecnici, che saranno sottoposti all’attenzione del team per fare in modo che la monoposto torni al 100% in vista del prossimo weekend. “Ho avuto problemi nel passare da una mescola all’altra“, ha sottolineato Perez al termine del GP del Bahrain. “Un po’ di scivolamento sulle gomme e anche un problema con il freno motore. Analizzeremo tutto meglio questa sera, per garantire che a Jeddah sia tutto a posto. Abbiamo un bello slancio e cercheremo di proseguire così per i weekend a venire“.

Nonostante le diverse criticità, la gara di Perez è sembrata piuttosto statica, una volta conquistata la seconda posizione. Grazie ai distacchi da Verstappen e Carlos Sainz, il messicano non è mai stato effettivamente sotto attacco e ha potuto gestire consapevolmente il proprio GP del Bahrain. Tutto sommato, trattandosi della prima gara, per la Red Bull e per il messicano è stato un buon inizio di stagione, soprattutto considerando il momento delicato che il team sta affrontando. “Penso fosse il miglior risultato possibile. È stata una gara abbastanza complicata per la gestione delle gomme. Impareremo tanto dalla gara di stasera“.