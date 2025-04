GP Bahrain, Russell: “Sono contento del secondo posto”

Finisce il GP del Bahrain, che vede George Russell in seconda posizione

Si è appena concluso il GP del Bahrain, dove ha trionfato il pilota australiano Oscar Piastri, seguito dalla Mercedes di George Russell e dalla McLaren di Lando Norris. Gara non facile per l’inglese, che più volte ha riscontrato problemi con la sua monoposto ed è attualmente sotto investigazione. Nonostante ciò, dopo 57 giri è riuscito a tagliare il traguardo in seconda posizione. Più sfortunato il compagno di squadra, il giovane Kimi Antonelli, che termina in undicesima posizione.

AUDACIOUS!!! WHAT A DRIVE BY GEORGE RUSSELL TO TAKE SECOND IN BAHRAIN!!! pic.twitter.com/GHhHHyk2Oi — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 13, 2025

Le parole di Russell: “Abbiamo avuto dei problemi, ma sono contento del secondo posto”

“Eravamo sotto controllo inizialmente” comincia l’inglese “ma poi abbiamo iniziato ad avere alcuni problemi, la macchina non rispondeva bene ai comandi, ma sono comunque contento del secondo posto”. Partito dalla seconda casella, George Russell è riuscito a mantenere la posizione, nonostante i problemi in gara e i tentativi di sorpasso di Norris.

Russell commenta anche la gara di Piastri: “Sapevamo che la Mclaren sarebbe stata forte in questa pista, già quando siamo arrivati. Faccio i complimenti a Oscar per l’ottima gara, ha lavorato tanto e si merita la vittoria”.

“Montare la soft è stato un rischio, non sapevamo come sarebbe andata” commenta l’inglese, “soprattutto avendo Lando dietro. Per fortuna ha funzionato, e anche bene. Abbiamo avuto un problema con il DRS, per sbaglio ho premuto il bottone e si è attivato, ma l’ho chiuso subito e non ci ho guadagnato. Sono soddisfatto, nonostante i problemi siamo riusciti a conquistare il secondo posto”.