GP Bahrain: l’ordine d’arrivo a Sakhir

Si chiude con un nuovo vincitore il quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Sakhir, dopo 57 giri combattuti e ricchi di sorpassi, a imporsi è stato Oscar Piastri, che ha così conquistato il suo primo successo stagionale con la McLaren. Ecco l’ordine d’arrivo del GP del Bahrain 2025!

Alle spalle dell’australiano, George Russell ha portato la Mercedes in seconda posizione, contenendo il ritorno di Lando Norris, che chiude terzo con l’altra McLaren. Una gara di sostanza per entrambi i britannici, che confermano il momento positivo delle rispettive squadre.

Ferrari fuori dal podio, Verstappen in difficoltà

Fuori dalla top 3 restano le due Ferrari, con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton quinto, autori di una gara consistente ma priva dello spunto decisivo per lottare per il podio. Solo sesto Max Verstappen, mai davvero competitivo nel ritmo gara. Il campione del mondo in carica ha limitato i danni, ma il weekend in Bahrain non ha mai preso la piega giusta per lui.

Zona punti e ritiri: Haas e Red Bull in top 10

Dietro ai big, si distinguono Pierre Gasly (Alpine) settimo e Esteban Ocon (Haas) ottavo, entrambi protagonisti di una corsa solida e senza errori. Nona posizione per Yuki Tsunoda, che salva punti preziosi per la Red Bull, mentre Oliver Bearman chiude la zona punti con un buon decimo posto per la Haas. Fuori dai punti ma comunque in lotta fino alla fine troviamo Kimi Antonelli, Alexander Albon, Nico Hulkenberg e Isack Hadjar. Tra i ritirati, da segnalare il ritiro di Carlos Sainz con la Williams.

GP Bahrain ordine arrivo F1 2025

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. George Russell (Mercedes) +15.499

3. Lando Norris (McLaren) +16.273

4. Charles Leclerc (Ferrari) +19.679

5. Lewis Hamilton (Ferrari) +27.993

6. Max Verstappen (Red Bull Racing) +34.395

7. Pierre Gasly (Alpine) +36.002

8. Esteban Ocon (Haas F1 Team) +44.244

9. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) +45.061

10. Oliver Bearman (Haas F1 Team) +47.594

11. Kimi Antonelli (Mercedes) +48.016

12. Alexander Albon (Williams) +48.839

13. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) +53.472

14. Isack Hadjar (Racing Bulls) +56.314

15. Jack Doohan (Alpine) +57.806

16. Fernando Alonso (Aston Martin) +60.340

17. Liam Lawson (Racing Bulls) +64.435

18. Lance Stroll (Aston Martin) +65.489

19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) +66.872

20. Carlos Sainz (Williams) – Ritiro