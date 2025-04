GP Bahrain, Piastri: “Completare l’opera in grande stile é stato bello”

Capolavoro per Piastri al GP del Bahrain: primo doppio successo per l’australiano della McLaren alla sua cinquantesima corsa

50′ gran premio per Oscar Piastri con la quarta vittoria al GP del Bahrain, sede finanziaria della McLaren. Giá le prove libere del venerdí erano andate molto bene, dimostrando la netta superioritá del team Papaya su tutti gli altri. Al sabato la pole non ha fatto altre che confermare le aspettative sul pilota australiano.

“Gran risultato e weekend incredibile iniziato con le qualifiche ieri e oggi completare l’opera in grande stile é stato bello. Non posso ringraziare il team a sufficienza per la vettura che ci stanno dando. Sono molto fiero di quello che ho fatto anche io questo weekend, in particolare qui in Bahrain perché é una gara molto importante per noi, considerando i nostri proprietari. Non é mai stata una pista gentile ed é bello aver ottenuto qui la nostra prima vittoria per il team“, ha dichiarato Oscar Piastri al termine della gara.

La Safety Car, uscita fuori a seguito del contatto tra Sainz e Tsunoda, ha penalizzato parzialmente la strategia di Piastri che, fino a quel momento, aveva costruito un vantaggio di 7.2s su Russell. “Avrei preferito che la Safety Car non ci fosse, peró ero molto fiducioso perché il passo era buono e sapevo di porter ripartire bene. Inoltre, ero consapevole che le gomme a mescola media erano quelle giuste per me. Da quel momento in avanti é stato tutto molto lineare. Certo, bisognava fare una buona ripartenza, il che é sempre un’incognita, peró sono contento di averla fatta bene“, ha aggiunto il vincitore.

“Sicuramente faremo una gran bella festa. Io non posso farmi coinvolgere molto perché ho un’altra gara la settimana prossima, peró é stato un gran weekend per tutti ed é sicuramente un ottimo posto per riuscirci e festeggiare”, ha poi concluso Piastri.