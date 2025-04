GP Bahrain, Norris: “Ho commesso troppi errori”

GP del Bahrain, terzo posto amaro per Norris: “Troppi errori, sono deluso per aver mancato la doppietta McLaren”

Lando Norris ha chiuso il GP del Bahrain in terza posizione, consentendo al suo compagno di team e diretto avversario, Oscar Piastri, di avvicinarsi in classifica. Il britannico è scattato bene al via, ma poi ha dovuto scontare una penalità per essersi posizionato oltre la sua piazzola di sosta. L’ingresso della Safety Car ha favorito la sua rimonta, ma a quel punto si è trovato a lottare con le due Ferrari di Hamilton e di Leclerc. Il pilota della McLaren è riuscito a concludere la gara alle spalle di un combattivo George Russell, e davanti a Charles Leclerc.

È un Lando di poche parole e dal volto tirato, quello che si presenta ai microfoni del parco chiuso. L’inglese è consapevole di aver sprecato l’occasione di conquistare una doppietta papaya, soprattutto alla luce delle premesse e del passo gara mostrato nelle prove. “È stata una gara dura. Ho commesso tanti errori, anche nei sorpassi”, ha ammesso l’inglese.

“Ero fuori posizione (sulla griglia di partenza, ndr): è stata una gara molto confusionaria per me. Sono deluso per non essere riuscito a portare a casa una doppietta per la McLaren: sarebbe stato davvero bello. Gara difficile, ma ci sono stati anche dei lati positivi“.

La lotta di Norris: tra avversari e demoni interiori

Il leader della classifica mondiale, come egli stesso ha ammesso, sembra attraversare un periodo particolarmente difficile. Oltre a dover affrontare in pista avversari sempre più agguerriti, si trova a lottare anche con i suoi demoni interiori. Le aspettative su di lui sono altissime, soprattutto ora che è pienamente coinvolto nella lotta per il titolo. Tuttavia questa pressione sembra schiacciarlo: fatica a gestirla, e di conseguenza perde lucidità nei momenti cruciali, commettendo errori in gara che poi pesano sul risultato finale.

Lo si è visto chiaramente durante il GP del Bahrain, dove Norris prima ha ricevuto una penalità di 5 secondi per essersi posizionato oltre la piazzola di sosta, e in seguito ha dovuto restituire la posizione ad Hamilton, dopo averlo superato oltre i limiti della pista: “Non sapevo di essere uscito di pista, me lo ha riferito il team. Ma nel complesso è stata una gara divertente, con dei bei sorpassi. Tutti hanno corso duramente, anche se al limite.”

Nel finale, il britannico, dopo aver faticato a superare Leclerc, ha provato a battagliare con George Russell, che è stato abile a difendersi dagli attacchi, nonostante le condizioni critiche dei suoi pneumatici. Ha così commentato la prova del pilota Mercedes: “Ha fatto un ottimo lavoro, pensavo che sarei riuscito a superarlo, però probabilmente si è tenuto qualcosa alla fine, e ha fatto bene. Ha fatto un ottimo lavoro, come anche Oscar: congratulazione a lui e a tutto il team McLaren. Cercherò di salire di livello nel prossimo gran premio“.