GP Bahrain, Leclerc: “Gara deludente, mi aspettavo di più”

Il GP inaugurale del Bahrain accoglie in maniera piuttosto deludente il pilota della Ferrari, Charles Leclerc. Ma quali sono state le sue impressioni?

Il mondiale di Formula 1 inizia con l’usuale GP del Bahrain, ma quali sono state le prime impressioni per Leclerc? Tanto sconforto e delusione, per una vettura che nonostante il nome nuovo, porti ancora gli stessi problemi. Un ottimo risultato per Carlos Sainz invece , che porta a casa il primo podio della stagione, seguendo subito dopo la doppietta della Red Bull. Ma cosa è successo a Leclerc?

Come la storia ci ha spesso narrato, il monegasco della Ferrari non ha ottimi precedenti in termini di fortuna. Situazione, che si è ripetuta anche quest’oggi con una vettura difficile da guidare e numerosi problemi ai freni subito dopo i primi giri. D’altro canto però, lo spagnolo Carlos Sainz ne ha saputo sapientemente approfittare, facendo la voce grossa e azzardando qualche sorpasso. Una tenacia, che al termine della gara giunge a premiare lo spagnolo, finito terzo sul podio insieme alle due Red Bull.

Una Ferrari che nonostante la volontà di restare sul podio mostra ancora alcune lacune sul lato tecnico. D’altra parte, il team principal si difende bene dai giornalisti parlando del “massimo realizzabile” sulla pista di oggi. Sperando in un risultato migliore, stavolta a parlare è Charles Leclerc, che si apre così :”Per me questa gara è stata deludente, mi aspettavo di più. Ho avuto problemi con i freni e avevo difficoltà a stare in strada, specialmente nelle curve 9 e 10. Avremmo potuto avere un buon ritmo ed essere più competitivi, quindi non vedo l’ora di tornare al volante a Jeddah fra pochi giorni.” Il monegasco termina poi l’intervista ringraziando la squadra, e avendo in mente l’obbiettivo di migliorare in vista del Gran Premio della prossima settimana. Cosa possiamo aspettarci ? Solo il tempo potrà dirlo.